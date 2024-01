Alejandro Osorio dio la sorpresa y se consagró campeón nacional de ruta

Alejandro "Pony" Osorio, campeón nacional de ruta. Foto: GW Erco Shimano

Alejandro Osorio (GW Erco Shimano) se consagró este domingo en los Campeonatos Nacionales de Ruta, celebrados en Tunja (Boyacá), como el nuevo campeón de la prueba de fondo. En segundo lugar quedó Sergio Higuita (Bora) y el podio lo completó Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

El recorrido constó de un total de 212,5 kilómetros, distribuidos en siete vueltas con llegada en la Plaza de Bolívar. Para Osorio, oriundo de El Carmen de Viboral, en Antioquia, ha sido un buen arranque de temporada, pues la semana pasada se llevó la victoria en la última etapa de la Vuelta al Táchira.

El trámite de la jornada

Junto a Osorio estaba como gregario su hermano Frank. “Guarde un poco” le dijo Alejandro a su hermano a en la mitad de la carrera, que siempre tuvo en el horizonte la victoria, pues le preocupaba que se quedara sin piernas y no lo acompañara hasta el tramo final. “Cuando yo me quede, me retiro”, le respondió Frank.

La cabeza de carrera tuvo a los hermanos junto con corredores del Team Medellín y del NU Colombia. Llegaron a sacarle hasta cinco minutos de ventaja al lote principal. Con el paso de los kilómetros se desprendieron algunos corredores hasta que faltando 5.000 metros quedó solo un puñado.

Algunos escarabajos del World Tour —entre ellos Egan Bernal, Daniel Martínez, Sergio “El Monstruo” Higuita y Brandon Rivera— no se iban a dar por vencidos sin luchar y se lanzaron en su cacería. Solo Egan e Higuita lograron mantener el ritmo voraz y recortaron distancias.

Mientras los integrantes de la cabeza de carrera, con desgaste, se miraban con recelo entre ellos, Bernal e Higuita se relevaban para capturar a los fugados y lo consiguieron cuando faltaba un solo kilómetro para la meta.

Alejandro Osorio supo manejar la presión y supo atacar en el momento indicado cuando ya habían cazado a los que estaban adelante. Tan contundente fue su ataque en el repecho final que cruzó la meta con la ventaja suficiente para agarrarse la cabeza con incredulidad. Justo detrás los World Tour se pelearon por el segundo lugar.

Paula Patiño, campeona entre las mujeres

El pasado viernes estos Nacionales de Ruta también fueron la oportunidad ideal para que Paula Patiño se consagrara por fin campeona en la rama femenina. Tras quedar segunda en dos de las últimas tres ediciones, la antioqueña lanzó este jueves un ataque incontestable y por próximos 12 meses portará la bandera tricolor en las carreras más prestigiosas del ciclismo femenino.

Patiño, de 26 años, tiene en mente correr el Giro, el Tour y la Vuelta con el Movistar Team. Tras el retiro de su jefa de filas, la neerlandesa Annemiek van Vleuten, una de las mejores ciclistas de la historia, se espera que este 2024 tome más protagonismo y se meta en la pelea en una o varias de las grandes.

La experimentada pedalista caldense Diana Peñuela, campeona de las últimas dos ediciones, demostró que todavía le queda mucha gasolina en el tanque y quedó segunda, tras vencer por apenas un segundo sobre la antioqueña Jessenia Meneses. La también paisa Carolina Vargas se consagró como la campeona entre las mujeres sub-23.

