Así fue la escapada con la que Jonas Vingegaard se quedó con la etapa 11 del Tour

Jonas Vingegaard se quedó con la camiseta amarilla tras un gran cierre de etapa en Col du Granon. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Jonas Vingegaard sorprendió este miércoles a propios y extraños cuando atacó en los útlimos kilómetros de la undécima etapa del Tour de Francia y dejó rezagado al esloveno Tadej Pogacar, entonces líder de la camiseta amarilla.

A falta de 10 kilómetros de la llegada, Warren Barguil, compañero de Nairo Quintana en el Arkea, era quien lideraba la etapa. El francés arrancó con gran impetú pero se quedó sin piernas en la escalada final.

Justo detrás de él venía un grupo en el que estaban Pogacar, Vingergaard, Quintana, el francés Romain Bardet, entre otros. El boyacense, a falta de cuatro kilómetros para llegar a la meta, tomó la decisión de atacar.

⏪ ¡Un final ESPECTACULAR en una etapa HISTÓRICA!



Vingegaard no lo pensó dos veces al ver la fuga de Nairo y lanzó un aaque que Pogacar no pudo contestar. El ritmo del danés fue constante y rebasó a Quintana, quién no pudo mantener la velocidad con la que se desprendió del grupo que se había escapado del pelotón.

El danés logró su primera victoría en la 109° edición del Tour de Francia y se perfiló como serio candidato al título luego de la ventaja que consiguió hoy sobre los demás ciclistas de la clasificación general.

La fuga de esté miércoles fue tan eficiente que, Vingegaard, que antes de la etapa estaba tercero en la general, a 39 del esloveno, y ahora quedó con una ventaja de dos minutos y 16 segundos de Romain Bardet, su perseguidor más cercano.

De todos modos, aún queda mucha tela por cortar según Pogacar. “Quiero venganza, esto no ha terminado”, declaró el esloveno tras la carrera.

