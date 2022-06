Así quedaron los colombianos en la general tras la etapa 5 de la Vuelta a Suiza

Novazzano (Switzerland), 16/06/2022.- Aleksandr Vlasov (R) from Russia, team BORA-hansgrohe, celebrates winning the fifth stage, a 193 km race from Ambri to Novazzano, at the 85th Tour de Suisse UCI ProTour cycling race, 16 June 2022. (Ciclismo, Rusia, Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Foto: GIAN EHRENZELLER