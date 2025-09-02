Así será la etapa 11 de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y dónde ver

El noruego Torstein Traeen perdió el liderato de la Vuelta a España. Foto: EFE - Javier Lizón

La Vuelta a España 2025 continúa este miércoles con la disputa de la undécima etapa, un recorrido de 157,4 kilómetros que partirá y terminará en Bilbao. El corazón del País Vasco recibirá una jornada de media montaña con 3.185 metros de desnivel positivo.

El trazado exigente contará con siete puertos de montaña, cinco de tercera categoría y dos de segunda, además de un esprint especial. Las condiciones meteorológicas apuntan a temperaturas entre 26 y 28 grados Celsius, con una probabilidad de lluvia baja, cercana al 10 %.

El perfil del día invita a pensar en movimientos de los equipos que busquen romper la carrera y dar protagonismo a fugas de largo aliento, sin descartar ataques entre los aspirantes a la clasificación general.

La décima etapa, disputada este martes tras la primera jornada de descanso, dejó una nueva victoria del australiano Jay Vine (UAE Team Emirates), que sumó su segundo triunfo en esta edición. Se impuso en solitario en el ascenso a Larra-Belagua, de primera categoría.

En la clasificación general, la etapa también generó movimientos relevantes. Jonas Vingegaard despojó al noruego Torsten Træen del liderato. El danés, quien viene de ser subcampeón del Tour de Francia, ahora comanda la Vuelta con una renta de 26 segundos sobre el noruego.

El podio provisional lo completa el portugués João Almeida, a 38 segundos del liderato. También está a menos de un minuto (0:58) el británico Tom Pidcock, quien ocupa la cuarta posición y ha sido una de las revelaciones de la presente edición de la Vuelta a España.

El mejor colombiano en la tabla sigue siendo Egan Bernal (Ineos), que marcha a 2 minutos y 55 segundos de la cabeza. El cundinamarqués se mantiene en el grupo de favoritos, con margen para buscar protagonismo en jornadas de montaña más selectivas.

La etapa de Bilbao, con su encadenado de ascensos de tercera y segunda categoría, se presenta como un terreno idóneo para que equipos con corredores fuera del podio intenten movimientos ofensivos. La ausencia de puertos de primera o especial podría dar mayor margen de maniobra a una fuga bien organizada.

La transmisión de la undécima etapa de la Vuelta a España 2025 arrancará a las 6:20 a.m. y estará disponible por las señales de ESPN para televisión y Disney+ en el caso del streaming.

