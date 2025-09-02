No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así van los colombianos en la clasificación general tras la 10ª etapa de la Vuelta

Harold Tejada fue el colombiano más destacado este martes, mientras que Egan Bernal está en el Top-15 de la general.

Redacción Deportes
02 de septiembre de 2025 - 04:39 p. m.
El ciclista colombiano Harold Tejada del Astana.
Foto: Astana
El australiano Jay Vine (UAE) se impuso este martes en la décima etapa de la Vuelta a España disputada entre Arguedas y el alto de Larra Belagua, de 175,3 kilómetros, en la que el danés Jonas Vingegaard (Visma) recuperó el maillot rojo de líder.

Vine ganó su segunda etapa individual en la presente edición con un tiempo de 3h56:24, a una media de 44,5 km/hora, seguido por el español Pablo Castrillo (Movistar) a 35 segundos.

Javier Romo (Movistar) llegó tercero, metros antes que el grupo de Vingegaard y el portugués Joao Almeida, a 1:05. Allí también estuvo Harold Tejada (Astana), el mejor colombiano de la jornada.

A 2:08 cruzó el hasta hoy líder, el noruego Torstein Traeen (Bahrein), por lo que Vingegaard recuperó el maillot rojo de líder de la general, ya que se encontraba a 37 segundos de aquel.

Egan Bernal(Ineos) fue 18 a 1:42, mientras que Brandon Rivera(Ineos) llegó como 46 a 7:11, Santiago Buitrago (Bahrain) como 62 a 8:58, Esteban Chaves(EF Education) como 81 a 12:31, Juan Guillermo Martínez(Picnic) como 98 a 13:53 y Sergio Higuita (Astana) como 129 a 18:23.

Este miércoles se disputa la undécima etapa con salida y llegada en Bilbao, con un recorrido de 175,3 kilómetros.

Clasificación de la décima etapa de la Vuelta a España 2025

1. Jay Vine (AUS/UAE) 3 h 56:24.

2. Pablo Castrillo (ESP) a 35.

3. Javier Romo (ESP) 1:04.

4. Archie Ryan (IRL) 1:05.

5. Thomas Pidcock (GBR) 1:05.

6. Giulio Ciccone (ITA) 1:05.

7. Jai Hindley (AUS) 1:05.

8. Matteo Jorgenson (USA) 1:05.

9. William Lecerf (BEL) 1:05.

10. João Almeida (POR) 1:05.

11. Jonas Vingegaard (DEN) 1:05.

12. Matthew Riccitello (USA) 1:05.

13. Harold Tejada (COL) 1:05.

14. Giulio Pellizzari (ITA) 1:05.

15. Joel Nicolau (ESP) 1:27.

16. Felix Gall (AUT) 1:31.

17. Julien Bernard (FRA) 1:31.

18. Egan Bernal (COL) 1:42.

19. Sepp Kuss (USA) 1:42.

20. Lorenzo Fortunato (ITA) 2:08.

46. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 7:11

62. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 8:58

81. Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) a 12:31

98. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 13:53

129. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 18:23

Clasificación general de la Vuelta a España tras la 10ª etapa:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 37 h 33:52.

2. Torstein Traen (NOR/TBV) a 26.

3. João Almeida (POR/UAD) 38.

4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 58.

5. Felix Gall (AUT/DAT) 2:03.

6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:05.

7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 2:12.

8. Jai Hindley (AUS/RBH) 2:16.

9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 2:16.

10. Matthew Riccitello (USA/IPT) 2:43.

11. Egan Bernal (COL/IGD) 2:55.

12. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 3:13.

13. Marc Soler (ESP/UAD) 3:50.

14. William Lecerf (BEL/SOQ) 3:44.

15. Sepp Kuss (USA/TVL) 4:00.

16. Ben O’Connor (AUS/JAY) 4:19.

17. Harold López (ECU/AST) 6:56.

18. Bruno Armirail (FRA/DAT) 7:14.

19. Louis Meintjies (RSA/IWA) 8:24.

20. Sergio Chumil (GUA/BBH) 9:40.

21. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 10:07

25. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 15:00

43. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 36:54

73. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 54:25

76. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 55:34

