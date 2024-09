Así será la etapa de este viernes en la Vuelta a España 2024

El ciclista esloveno Primož Roglic, del equipo Red Bull-BORA-Hansgrohe. Foto: EFE - Javier Lizón

La subida al Alto de Moncalvillo, duro puerto de primera categoría, que es meta de la etapa, arranca este viernes la traca final de la 79 Vuelta a España, que tiene programadas para su último fin de semana tres jornadas de enjundia.

La primera, la decimonovena de esta edición de 2024, por tierras riojanas. Un recorrido de 173,2 km con salida en la capital, Logroño, y llegada al Alto de Moncalvillo.

Esa ascensión ya hizo las delicias de los telespectadores en la Vuelta 2020 con un duelo para el recuerdo entre Primoz Roglic y Richard Carapaz. El esloveno ganó la etapa y al final la Vuelta, a pesar de que el ecuatoriano se mantuvo de rojo ese día.

Fue un recital de ataques y contraataques que no se pudo ver ‘in situ’ porque era tiempo de pandemia y que avanza espectáculo para esta segunda vez con los dos mismos protagonistas en la pelea por las plazas privilegiadas de la General.

Son un total de 8,6 km de ascensión al 8,9 por ciento con rampas a un máximo de desnivel del 16 por ciento.

Antes, la primera mitad del recorrido en ligera subida hasta el otro puerto de la jornada, el de Pradilla (km.94,3; 3ª; 5,2 km al 4,8 %) más tendido; y después de ese primer alto larga bajada con algún repecho hasta cerca del comienzo de la ascensión a Moncalvillo.

Día para que entre en acción los primeros de la General, incluso aún llegando una escapada por delante, y la probabilidad de que Primoz Roglic arrebate el maillot rojo a Ben O’Connor.

No es la primera vez que se espera que el triple ganador de la carrera arrebate el liderato al australiano. De hecho ha ocurrido en todas las etapas importantes desde que o’Connor se pusiese líder en la sexta etapa en Yunquera.

Aunque esta vez, con solo cinco segundos de diferencia, sí parece que es el esloveno se vista el rojo de la que se perfila su cuarta Vuelta a España.

Así fue la etapa de este jueves en la Vuelta a España

Urko Berrade, corredor español del equipo invitado Kern Pharma, se adjudicó la 18ª etapa de la Vuelta a España, de 179,5 kilómetros entre Vitoria y Maeztu, en el País Vasco (norte), tras la que el australiano Ben O’Connor conservó el maillot rojo de líder de la general.

Berrade, de 26 años, logró su primera victoria en una gran carrera por etapas y dio a su equipo su tercer triunfo en esta Vuelta a España luego del doblete de Pablo Castrillo en la etapa 12º y en el alto del Cuitu Negru de la 15ª.

“La etapa más cerca de casa, con toda mi familia viéndome, amigos, eran las últimas etapas de La Vuelta... Ya cuando quedan tan pocas oportunidades parecía complicado conseguir una etapa. He estado cerca en otras, pero es increíble”, celebró el ganador del día.

“No me he visto ganador hasta pasar la meta. Sin duda viene de un gran trabajo previo que hemos hecho. Desde el principio de temporada teníamos la Vuelta en mente, (con la idea de) llegar muy bien, lo más frescos posible. Hemos hecho una preparación impresionante, y esto no es fruto de la casualidad”, añadió Berrade tras estrenar su palmarés como profesional.

El corredor navarro pegó el arreón a unos cinco kilómetros del final para dejar atrás al grupo de escapados. Finalmente cruzó la línea de meta con cuatro segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y su compañero español en el Kern Pharma Pau Miquel Delgado, que encabezaron el grupo perseguidor de siete unidades.

En la general, Ben O’Connor (Décathlon-AG2R La Mondiale) conserva el maillot rojo con 5 segundos de ventaja sobre Primož Roglič, pero el gran damnificado del día fue el corredor vasco Mikel Landa, que se dejó 3 minutos y 20 segundos respecto a los principales aspirantes al podio, que habían llegado a meta a 6 minutos 40 segundos de Berrade. El escalador alavés, jefe de filas del T-Rex Quick-Step, se quedó sin ayudas de su equipo y descendió al 10º puesto en la general, a 5 minutos 38 segundos del líder.

