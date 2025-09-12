Así será la etapa reina de la Vuelta a España 2025, la que define el campeón

Los ciclistas, Jonas Vingegaard (i), João Almeida (c) y Nélson Filippe Oliveira, durante la decimonovena etapa de la Vuelta a España 2025. Foto: EFE - Javier Lizón

La Vuelta a España 2025 entra en su día decisivo. Este sábado se disputará la etapa 20, considerada como la jornada reina de la presente edición, con un recorrido que pondrá a prueba a los mejores escaladores. Será una batalla entre el líder Jonas Vingegaard y su más cercano perseguidor, João Almeida.

Los 165,6 kilómetros entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo esconden un desnivel acumulado de 4.226 metros, el más alto de toda la carrera, y prometen un espectáculo inolvidable en la Sierra de Guadarrama. No solo se necesita fuerza, sino también una estrategia sólida para conquistar su cima.

El trazado incluye cinco puertos de montaña: dos de tercera categoría, uno de segunda, uno de primera y el colosal final en alto, catalogado como especial. La llegada a la Bola del Mundo será un ascenso de 12,4 kilómetros al 8,6 % de inclinación, un muro que no perdona.

Jonas Vingegaard, líder del Visma | Lease a Bike, parte como gran favorito. El danés ha dominado la carrera: ha vestido el maillot rojo en 12 de las 19 etapas que se han completado y suma dos victorias parciales, además de aquella tercera que se frustró por la neutralización de la jornada 11.

Su fortaleza en la montaña y el respaldo de gregarios de lujo como Matteo Jorgenson y Sepp Kuss lo han convertido en el ciclista más sólido de esta Vuelta. No obstante, la carrera aún no está sentenciada. Vingegaard llega con 40 segundos de ventaja sobre João Almeida.

Ese margen en otras circunstancias podría ser suficiente, pero en un escenario tan exigente como este puede evaporarse en cuestión de kilómetros. El portugués, líder del UAE Team Emirates y ganador de la etapa 13, ha mostrado temple y ambición, decidido a escribir su propia página en la historia.

“El desenlace será en la Bola del Mundo”, reconoció Vingegaard con la serenidad de quien ya conoce la presión de las grandes vueltas. Su palmarés lo respalda: siete participaciones, seis podios y dos títulos. Pero también sabe que en ciclismo nada está escrito hasta cruzar la última meta.

La montaña hablará en la previa del paseo de la victoria que concluirá este domingo en el centro de Madrid. La Bola del Mundo tendrá la última palabra. La emoción de esta jornada definitiva podrá seguirse en Colombia a través de ESPN, Disney+, Caracol Sports, DITU y RCN.

