Cómo quedaron los colombianos en la clasificación general antes de la etapa reina

El danés Jonas Vingegaard defenderá mañana en La Bola del Mundo una ventaja de 44 segundos sobre João Almeida, mientras los colombianos Harold Tejada, Santiago Buitrago y Egan Bernal se mantienen en el top 20 de la clasificación general.

Juan Carlos Becerra
12 de septiembre de 2025 - 05:37 p. m.
Foto: EFE - Javier Lizón
La Vuelta a España 2025 afronta su recta final con Jonas Vingegaard vestido de rojo y con una ventaja que, aunque estrecha, lo mantiene como máximo favorito al título. Tras la etapa 19, disputada entre Rueda y Guijuelo sobre 161,9 kilómetros, el danés amplió en cuatro segundos su renta sobre João Almeida y llegará con 44 segundos de colchón a la decisiva jornada en La Bola del Mundo.

El día estuvo marcado por un nuevo triunfo del belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), quien se impuso en el embalaje masivo y firmó su tercera victoria en esta edición, confirmando su condición de rey de la velocidad. Los favoritos cruzaron la meta en el mismo tiempo, en un día que parecía de trámite, pero en el que Vingegaard aprovechó un despiste del UAE Emirates-XRG para sumar bonificación en un esprint intermedio.

Clasificación general tras la etapa 19 en La Vuelta España

El líder del Visma-Lease a Bike acumula un tiempo total de 68 horas, 57 minutos y 44 segundos, seguido por Almeida (a 44’’) y el británico Thomas Pidcock (Q36.5), tercero a 2’43’’. Más atrás aparecen Jai Hindley y Giulio Pellizzari, ambos del Red Bull-Bora, completando el top 5. Entre los diez primeros también destacan nombres como Matthew Riccitello, Felix Gall y Sepp Kuss, todos en un margen inferior a diez minutos respecto al líder.

Los colombianos en la general

La representación colombiana sigue siendo protagonista en la parte media de la clasificación. Harold Tejada (XDS-Astana) se mantiene como el mejor ubicado, en el puesto 12, a 15 minutos y 49 segundos del líder. Destaca su regularidad a lo largo de la carrera.

Un poco más atrás aparece Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), 15º a 34’23’’, quien ha tenido jornadas de protagonismo en la montaña pero sin poder meterse en la lucha por el podio. La ilusión nacional también pasó por Egan Bernal (Ineos Grenadiers), campeón del Tour y el Giro en el pasado, que ocupa la casilla 18 a 41’25’’. Aunque sin opciones reales de título, Bernal sigue sumando kilómetros de calidad en su camino de regreso a su mejor nivel y le dio una alegría al país con su triunfo en la etapa 16.

Expectativa máxima en La Bola del Mundo

La penúltima fracción, entre Robledo de Chavela y la cima del Alto de Guarramillas, será la que decida todo. Tras superar el Alto de la Escondida, el Puerto de la Paradilla, el Alto del León y Navacerrada, la carrera coronará la durísima subida final: 3,1 km al 12,2% sobre una pista cementada que pondrá a prueba hasta el último gramo de resistencia de los favoritos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

