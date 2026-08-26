Así será la quinta etapa de la Vuelta a España 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

El ciclista esloveno del UAE Emirates, Tadej Pogačar, celebra su victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026, este martes 25 de agosto. Foto: EFE - Javier Lizón

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Tadej Pogačar volvió a demostrar por qué es el gran favorito de la Vuelta a España 2026. El esloveno atacó a 50 kilómetros de meta, durante el ascenso a la Collada de Beixalis, y se marchó en solitario para conquistar la cuarta etapa, disputada sobre 104,8 kilómetros y con 3.024 metros de desnivel.

Con su victoria, Pogačar amplió su ventaja en la clasificación general: ahora lidera con 3:21 sobre Primož Roglič y 3:32 sobre Enric Mas. El colombiano mejor ubicado es Harold Tejada, 14.º a 5:30. La jornada dejó claras diferencias entre los favoritos después de la exigente montaña andorrana.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

Altimetría de la quinta etapa de la Vuelta a España

El recorrido de la última Gran Vuelta del año continuará con un tramo de 173,3 kilómetros entre Falset (Costa Daurada) y Roquetes (Terres de l’Ebre), ambos en la provincia de Tarragona, Cataluña. Será una jornada para los velocistas, pues se espera que los líderes se tomen un respiro de la montaña.

Eso sí, habrá un puerto de tercera categoría de 3,9 kilómetros con una inclinación promedio de 6,6%. El Alto de Paüls estará en el km 148,5 a menos de 25 kilómetros de la meta que seguramente coronará a un velocista.

Habrá un esprint ubicado en la localidad de Tivenys (km 115). Además, un largo descenso será el abrebocas para un final muy técnico con un giro cerrado de 90 grados a 300 metros de la meta, marcando el fin de la etapa.

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Hora y dónde ver en vivo la quinta etapa de la Vuelta a España 2026

Fecha : miércoles 26 de agosto de 2026

Lugar : Falset (Costa Daurada) - Roquetes (Terres de l’Ebre) en Tarragona, Cataluña

Hora : 8:00 a. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+ Premium)

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