Argentina vs. Venezuela: hora y dónde ver la despedida de Lionel Messi

Lionel Messi de Argentina celebra su gol este martes, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Argentina y Bolivia, en el estadio Más Monumental en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - Luciano González

El jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires no será un partido más de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con Argentina ya clasificada al Mundial de 2026, el duelo frente a Venezuela se transformará en una cita cargada de emoción: Lionel Messi jugará su último encuentro de Eliminatorias como local con la Albiceleste.

Con 38 años, el capitán argentino afronta un adiós que conmueve al fútbol. Él mismo lo confirmó la semana pasada: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá un amistoso o más partidos. Luego no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”.

Messi desembarcó en Buenos Aires este lunes, tras disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami, acompañado de Rodrigo De Paul. En Ezeiza firmó autógrafos y luego se trasladó al predio de la AFA, donde lo esperaba parte de la plantilla.

“Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, confesó el 10, anticipando que en esta noche especial tendrá en la tribuna a los suyos.

La Pulga aún no confirma si jugará el Mundial de 2026, lo que lo convertiría en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo. Hasta ahora, se despide de las Eliminatorias como máximo goleador histórico del torneo, con 34 tantos en 72 partidos, y con cinco clasificaciones mundialistas consecutivas desde Alemania 2006.

El técnico Lionel Scaloni evitó hablar del final: “Lo que tenga que pasar, pasará. No hay que pensar en cuándo no esté o cuándo dará el anuncio. Disfrutémoslo mientras lo tengamos”, pidió el seleccionador, que llevó a Messi a lo más alto con la conquista del Mundial de Catar 2022.

El Monumental será una caldera con más de 80 mil aficionados que esperan darle una ovación eterna a su capitán. No será solo un partido de Eliminatorias, sino el adiós a dos décadas de fútbol de clasificación sudamericana en los pies del mejor jugador de la historia argentina.

Messi, ganador con la ‘Scaloneta’ de dos Copas América (2021 y 2024) y de la Finalissima 2022, además del Mundial 2022, forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los dos últimos partidos de la Albiceleste en estas eliminatorias: contra Venezuela, el 4 de septiembre y Ecuador, el 9.

Ganador de siete ediciones del Balón de Oro y de innumerables títulos con el Barcelona, incluidos tres de Champions League, y con el PSG, su consagración definitiva llegó el 18 de diciembre de 2022 cuando alzó, como capitán, la Copa del Mundo en Catar, lo que supuso la tercera conquista de un Mundial para Argentina, después de los de 1978 y 1986.

Argentina vs. Venezuela: hora y dónde ver la despedida de Lionel Messi

Hora y fecha: jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m.

¿Dónde verlo?: Caracol Sports, ditu y el minuto a minuto en El Espectador.

