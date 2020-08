View this post on Instagram

Hola No quiero generar polémica ni drama con esta publicación, solo quiero mostrar que así como tantas veces ha sido un conocido, un amigo o familiar, mañana podemos ser nosotros mismos; día a día en la vía sufrimos atropellos contra nuestra integridad física . . . Este accidente fue ayer, viernes 31 de julio de 2020, vía las palmas, en Medellín. La moto no hizo el pare en la intersección y me golpeó por detrás, causándome un golpe muy duro en el pulso de la mano izquierda. Todo el procedimiento se hizo por la vía legal y en la declaraciones ante tránsito, aceptó que no hizo el pare por ir de afán . . . A qué voy con todo esto... Necesitamos generar más conciencia que todos somos usuarios de la vía, así como los ciclistas debemos respetar las normas de tránsito, los demás deben tener presente que somos más vulnerables que cualquier vehículo. Espero que tanto peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas pensemos que tenemos que compartir el espacio de circulación y que sobre cualquier vehículo va una vida. *aclaro, solo fue el golpe en la mano izq y el susto; afortunadamente* . . . #1,5m #seguridadvial #concienciaciudadana #respeto #paciencia #convivencia