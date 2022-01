Carlos Mario Oquendo, medallista olímpico, anunció su retiro

El bronce olímpico en Londres 2012, el momento más glorioso en la carrera de Carlos Mario Oquendo. /AFP Foto: Crédito: COC

“Hoy quiero anunciar que me bajo de la bici de BMX de forma competitiva y comienzo una nueva etapa en mi vida como empresario, conferencista, papá y deportista”. Con esas palabras, el bicicrosista antioqueño Carlos Mario Oquendo anunció este jueves su retiro.

La noticia, triste para muchos, significa un paso adelante, pues pocos deportistas de élite en Colombia han preparado tanto como él para el momento del adiós, o más bien, de cambio definitivo de rol, pues lleva años alternando sus entrenamientos y competencias con la capacitación como empresario y conferencista, una faceta en la que seguirá dando de qué hablar.

Carlos Mario y sus hermanos, Alexánder y David, crecieron montando bicicleta en la pista Antonio Roldán Betancur, del barrio Belén de Medellín. Claro, esporádicamente también jugaban al fútbol en el liceo Salazar Herrera. A Alex, el mayor, una aparatosa caída le quitó las ganas de seguir en el bicicrós, pero siempre valoró la pasión que mostró Carlos Mario: “Ese pelado come, bebe, duerme, sueña bicicleta, vive en función de eso. Es muy dedicado y apasionado por lo que hace. Entrena mañana, tarde y noche”.

La faceta empresarial de Carlos Mario Oquendo

“No me considero especial, lo que sí destaco es que hago lo que me gusta y eso es fundamental para superar todos los obstáculos y malos momentos. Así no importan los sacrificios que se hacen”, explicó Carlos Mario, quien se define como una persona perfeccionista, terca, disciplinada y responsable.

Y precisamente esas características le hicieron entender desde muy chico que su vida como deportista era corta. Luego de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, su mayor éxito, comenzó a prepararse en temas de mercadeo y negocios.

Gracias , gracias y gracias son las únicas palabras que encuentro para sintetizar todo lo que siento ahora.



— Carlos Oquendo (@okendobmx) January 7, 2022

“El tema surgió porque después de los Olímpicos llegué y mucha gente se me acercó y preguntó por el patrocinio, el costo del mismo. Y yo no tenía ni idea de eso. Entonces inicié esa tarea de preguntar, de consultarles a otras personas que me ayudaran a manejar el tema, porque uno tiene que estar entrenando y compitiendo y no le puede dedicar tanto tiempo al marketing. El tema fue muy teso, porque uno no se prestaba para esas cosas, pero en el aprendizaje fui entendiendo que sería bueno que un deportista enseñara esto para poder potencializar los resultados. De ahí surgió todo, de ese interés de capacitar a los deportistas para manejar temas paralelos a las competencias”, explica.

Ahora, dedicado a sus negocios y a dar conferencias, siempre con temática deportiva, asegura: “Tengo nuevos retos, nuevas pistas que recorrer. Espero en el futuro poder continuar aportando al deporte desde otro punto de vista. Dedicare más tiempo a mi familia, a mis proyectos, como @okendoshop y a todas esas nuevas pasiones que me roban el sueño”.

“A todos les digo que me voy feliz porque hice lo mejor que pude, por el cariño que recibí de todos. Haber aportado a muchas personas como referente, haber viajado y conocido amigos por toda Colombia y el mundo me deja el corazón lleno”, dijo en su despedida en las redes sociales.

Como entiende que nadie triunfa sin ayuda, especialmente en el deporte, en el que se necesita equipo, Carlos Mario le agradeció a sus familiares y a las entidades que tanto le colaboraron, como Indeportes Antioquia, la Liga de Ciclismo de ese departamento, el Comité Olímpico Colombiano y Mindeporte, además de firmas como Herbalife y GW Bicicletas.