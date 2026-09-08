Carlos Vargas hizo historia con una medalla de plata en el Mundial de Paracycling

El ciclista colombiano protagonizó un ajustado sprint en la prueba de ruta C5 y terminó segundo, con el mismo tiempo del ganador. El país también sumó varios resultados destacados y top 10 en Huntsville. Foto: Fedeciclismo

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Colombia terminó su participación en el Campeonato Mundial de Paracycling de la UCI 2026 con una medalla de plata y varias actuaciones entre los mejores del mundo. El resultado más destacado llegó de la mano de Carlos Andrés Vargas Villanueva, quien protagonizó un cerrado sprint en la prueba de ruta masculina C5 y aseguró un nuevo podio orbital para el país en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

Vargas completó los 82,8 kilómetros de recorrido a una velocidad promedio de 45 km/h y disputó hasta el último momento la victoria en un reducido sprint masivo junto al francés Eliott Pierre, el también galo Dorian Foulon y el australiano Alistair Donohoe. El colombiano cruzó la meta con un tiempo de 1:50:09, el mismo registro del ganador, para quedarse con la medalla de plata. En esta misma categoría, Edwin Alexander Sandoval terminó en la posición 20.

Más actuaciones destacadas en las pruebas de ruta

El podio de Vargas no fue el único resultado importante para la delegación colombiana. En la categoría C5 femenina, Paula Andrea Ossa Veloza terminó sexta en la clasificación mundial después de completar los 69 kilómetros en 1:48:37. La bogotana llegó con el grupo perseguidor y quedó a 2:38 de la polaca Anna Harkowska, ganadora de la prueba.

También terminó sexta Daniela Carolina Munévar Flórez, esta vez en la categoría C2 femenina. La colombiana registró un tiempo de 1:41:54 después de cuatro vueltas al circuito y quedó a apenas tres segundos de la suiza Flurina Rigling, quien se llevó el título mundial.

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En los triciclos T2, Juan José Betancourt Quiroga consiguió un lugar entre los diez mejores del mundo, al finalizar noveno con un tiempo de 1:15:24. En T1, César Alberto Fernández López ocupó la posición 12 con 1:29:43.

La categoría H5 masculina también dejó un top 10 para Colombia. Leonardo Favio Varón López fue noveno, tras completar los 69 kilómetros y cinco vueltas al circuito en 1:59:56.

Por su parte, Juan José Ríos Manosalva terminó 13 en C4 masculina con un registro de 2:01:10, mientras que Juan Andrés Gómez González ocupó la casilla 20 con 2:09:27. En el tándem masculino B, la dupla de Nelson Javier Serna Moreno y su guía terminó en el puesto 14, luego de completar los 96,6 kilómetros en 2:10:05.

El balance también incluye las contrarreloj

Antes de las pruebas de ruta, la delegación colombiana ya había conseguido actuaciones destacadas en las competencias contrarreloj del Mundial, con participación en las categorías C, H, B y T.

La mejor posición para el país en estas pruebas fue nuevamente para Carolina Munévar, quien terminó cuarta en la contrarreloj individual C2 femenina. La colombiana recorrió los 14,6 kilómetros en 23 minutos, con una velocidad promedio de 38,06 km/h, y quedó a 1:42 de la británica Amelia Cass, campeona de la categoría.

En C5 femenina, Paula Andrea Ossa fue novena con un tiempo de 44:37.80 en los 29,2 kilómetros, mientras que Juan José Betancourt terminó octavo en T2 con 24:44, a 2:22 del alemán Maximilian Jager, ganador de la prueba. En T1, César Fernández ocupó la casilla 11 con 30:08.

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Otro resultado destacado llegó en H5, donde Leonardo Favio Varón fue sexto después de completar los 29,2 kilómetros en 46:05, a 5:15 del francés Loic Vergnaud, campeón mundial.

En C4 masculina, Colombia tuvo doble representación. Juan Gómez González terminó 11 con un registro de 41:53.70, mientras que Juan José Ríos Manosalva fue 15 con 44:47.18. La prueba fue ganada por el francés Gatien Le Rousseau.

Edwin Sandoval Jiménez, por su parte, ocupó el puesto 15 en C5 masculina con un tiempo de 39:36.83, mientras que en el tándem B la dupla de Nelson Serna y Santiago Vélez terminó en la posición 15 con 37:23.03.

De esta manera, Colombia cerró su presencia en Huntsville con una medalla de plata y varios resultados dentro del top 10 mundial, además de actuaciones cercanas a los primeros lugares en diferentes categorías. El segundo lugar de Carlos Andrés Vargas fue el principal resultado de una delegación que consiguió mantenerse entre los protagonistas del Mundial de Paracycling de la UCI 2026.

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