Christophe Laporte ganó la etapa 19 del Tour de Francia 2022

Volvió la calma al Tour de Francia. Luego de despedirnos de la montaña con una jornada épica y una imagen digna para el recuerdo por la batalla y la transparencia en la competencia entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, la carrera volvía a un tramo plano para lo que era la etapa 19.

Fueron 188 kilómetros entre Castelnay-Magnoac y Cahors. Los vientos volvían a ser protagonistas en el Tour y los embaladores tendrían una última oportunidad de contar con una victoria de etapa.

Las malas noticias se dieron desde temprano. Enric Mas, líder del Movistar, tuvo que abandonar la carrera a falta de dos etapas tras haberse contagiado de coronavirus. Un Tour para el olvido en el equipo español.

Politt, Honoré, Simmons, Van der Hoorn y Mohoric fueron los protagonistas de la fuga, que en los primeros 30 kilómetros de la carrera se escaparon.

Tadej Pogacar aún en los tramos planos no dejó de persistir en sus ataques. Dos fallas mecánicas no lo amilanaron y a falta de 30 kilómetros quiso sorprender al pelotón, pero Wout van Aert no le permitió alejarse al esloveno.

El Jumbo sin duda destronó el Tour. En los kilómetros finales, más exactamente a falta de dos para la meta, el pelotón cazó a los escapados y Christophe Laporte, impulsado por su equipo, se quedó con la victoria de etapa, una más para el tren amarillo.

En la general no hubo cambios. Nairo Quintana, que llegó con el lote, se mantuvo en el quinto lugar.

Mañana, contrarreloj de 40,7 kilómetros, antes de llegar a París para lo que será el final del Tour de Francia 2022.

