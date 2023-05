🗣️"Hey Siri, define power"

🔻 Watch now the last km of Giro d'Italia stage 2!

.

🗣️"Hey Siri, dammi un esempio di potenza"

🔻 Guarda adesso l'ultimo km della tappa 2 del Giro d'Italia!#Giro #GirodItalia @Expo2030Roma @MilanJonathan_ @BHRVictorious pic.twitter.com/Vs65RinQYq