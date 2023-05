Clasificación general del Giro de Italia: el liderato tempranero de Evenepoel

... and first Maglia Rosa of the Giro d'Italia 2023 is @EvenepoelRemco 🇧🇪!

.

... e la prima Maglia Rosa del Giro d'Italia 2023 è @EvenepoelRemco 🇧🇪!#GirodItalia #Giro @soudalquickstep pic.twitter.com/tjui8MTZXG