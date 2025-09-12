Juan Guillermo Cuadrado: “Mi objetivo es el Mundial 2026 con Colombia”

El carrilero aseguró que el proyecto de Pisa, equipo recién ascendido a la Serie A, lo convenció para afrontar sus últimos años como jugador profesional. Foto: Pisa Sporting Club

Juan Guillermo Cuadrado, jugador del Pisa, aseguró este viernes que su principal objetivo esta temporada con el club italiano es que le permita llegar “al 100% al Mundial” que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“La claridad del proyecto del Pisa me convenció. Dije que sí en dos días. Mi objetivo es la salvación y el Mundial con Colombia. Estoy trabajando duro para llegar al 100 % y Gilardino me está ayudando. Se convertirá en un gran entrenador”, dijo en una entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’.

Tras pasar las dos últimas temporadas en dos equipos distintos, Inter de Milán y Atalanta, en los que disputó Liga de Campeones y ganó el ‘Scudetto’ con el Inter, llegó este verano al Pisa, recién ascendido, con el que ha sido suplente en los tres primeros partidos de la temporada, uno de Copa Italia y dos de Serie A.

A sus 37 años, ya tiene claro cómo será su retirada: “Tengo una fundación en Colombia donde se juega al fútbol y, además, hay música, teatro... cosas así. Cuando recibes tanto, también puedes dar. Me gustaría continuar con esta actividad”, apuntó.

Cuadrado ha pasado la mayor parte de su carrera, salvo dos años en el Chelsea, en Italia. Comenzó en el Udinese y continuó en el Lecce, Fiorentina, Juventus Turín, Inter de Milán y Atalanta.

Sin embargo, pudo llegar a España este mismo verano: “Tuve la oportunidad de irme a España, LaLiga siempre me ha gustado, pero decidí quedarme aquí también por mi familia. Mi madre nunca se ha ido de Turín”, desveló.

Donde más tiempo estuvo, ocho temporadas, fue en la ‘Juve’.

“Me he convertido en hincha de la ‘Juve’. Mis hijos nacieron en Turín. Lucas tiene seis años y Lucía nueve. He vivido ocho temporadas mágicas, he ganado cinco ligas y varias copas. Lo único que lamento es la final de la ‘Champions’ que perdimos en Cardiff (ante el Real Madrid)”, comentó.

Su salida del club ‘bianconero’ fue algo inesperada: “Allegri quería que me quedara. Por mi parte, no tenía ninguna duda: me habría quedado”.

“Pero cambió la directiva, el entrenador se marchó y yo me quedé a la espera de una llamada. Mientras, leí en las redes sociales que mi aventura con la ‘Juve’ había terminado. Hubiera preferido una llamada o un mensaje privado. Me sentí mal, fue muy triste. Pero así es el fútbol. Los aficionados están y siempre estarán en mi corazón”, añadió.

