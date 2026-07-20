Cristian Vélez ganó la primera etapa de la Vuelta de la Juventud tras un caótico final

El corredor del Team Sistecrédito aprovechó un desenlace con incidentes para quedarse con la victoria en Trinidad. Foto: Fedeciclismo

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La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 comenzó con un desenlace inesperado. Lo que parecía encaminado a definirse en un embalaje masivo terminó marcado por una confusión en los metros finales, una caída y una llegada en solitario que dejó como gran vencedor a Cristian Vélez, del Team Sistecrédito, primer líder de la carrera que reúne a las principales promesas del ciclismo colombiano.

La fracción inaugural, disputada entre Yopal y Trinidad (Casanare), estaba diseñada para favorecer a los velocistas. Con un recorrido de escasos desniveles, predominio de descensos y un final completamente llano, todo apuntaba a una resolución al sprint. Sin embargo, el desarrollo de los últimos metros cambió por completo el desenlace previsto.

Una confusión cambió el resultado

Cuando restaban cerca de 500 metros para la meta, dos corredores que marchaban al frente del pelotón siguieron por error una moto de prensa que se apartaba del recorrido oficial. Ambos ciclistas terminaron saliéndose del trazado, lo que abrió el camino para que Cristian Vélez aprovechara la situación.

El corredor del Team Sistecrédito aceleró en solitario, lanzó su embalaje sin oposición y cruzó la meta con una diferencia suficiente para celebrar la primera victoria de la edición 2026.

Detrás del ganador llegaron Julián Manrique, del NU Colombia, y Nelson Jiménez, del GW Erco Sportfitness, quienes completaron el podio de la jornada. Más atrás finalizaron otros corredores como Luis Socha y Kevin Leiton, entre los diez mejores de la etapa.

Caídas y tensión en el cierre de la jornada

El final también estuvo condicionado por una caída en la última curva, precisamente en el mismo sector donde se produjo la confusión de los corredores que abandonaron el recorrido.

Aunque el incidente no dejó consecuencias de gravedad, sí interrumpió parte del sprint definitivo. Durante la etapa también se registraron otras caídas, en medio de un pelotón que rodó con evidente tensión.

Las condiciones de la carretera también jugaron un papel importante. El pavimento mojado y resbaladizo obligó a los corredores a extremar las precauciones durante buena parte del recorrido.

La carrera de las futuras figuras del ciclismo colombiano

La Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 se disputa entre el 20 y el 26 de julio con un recorrido superior a los 950 kilómetros distribuidos en siete etapas por Casanare, Boyacá y Cundinamarca.

En competencia están 184 corredores pertenecientes a 28 equipos, quienes afrontarán jornadas para velocistas, etapas de media montaña, una contrarreloj individual y dos finales exigentes que definirán al nuevo campeón de la categoría Sub-23.

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Entre las escuadras participantes aparecen equipos como el Team Sistecrédito, vigente campeón; NU Colombia, GW Erco Sportfitness, Team Boyacá Es Para Vivirla, Orgullo Paisa y Avinal-Alcaldía de El Carmen de Viboral, además de otras formaciones tradicionales del ciclismo nacional.

Considerada la principal competencia para los corredores Sub-23 en Colombia, la Vuelta de la Juventud se ha consolidado como el escenario donde comienzan a destacar las futuras figuras del pedal colombiano e internacional.

Toda la carrera se podrá ver en vivo a través del YouTube de Deportes RCN desde las 10:30 a.m.

La segunda etapa

La competencia continuará este martes 21 de julio con la segunda jornada, un recorrido de 181,5 kilómetros entre Aguazul, Monterrey, el regreso a Aguazul y la llegada a Yopal, donde Cristian Vélez defenderá por primera vez el liderato conseguido tras imponerse en el accidentado estreno de la carrera.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a la Juventud

Pos. Corredor Equipo Tiempo / Diferencia 1 Cristian Vélez Team Sistecrédito 2:45:47 2 Julián Manrique NU Colombia +0:07 3 Nelson Jiménez GW Erco Sport Fitness +0:08 4 Luis Socha Grupo Fuerzas Armadas +0:08 5 Kevin Leiton Aguardiente Néctar Cundinamarca +0:08 6 Schesleynger Ariza Aguardiente Néctar Cundinamarca +0:10 7 Emanuel Zuluaga Orgullo Paisa +0:12 8 Juan Sebastián Pinilla GW Erco Sport Fitness +0:13 9 Anderson Castro Boyacá es para Vivirla +0:13 10 Santiago Bermúdez Cotrafa +0:13

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