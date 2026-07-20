Así será la etapa 16 del Tour de Francia: recorrido, altimetría y dónde ver la contrarreloj

La contrarreloj individual entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains abrirá la última semana del Tour de Francia 2026, con una lucha abierta por el podio. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El Tour de Francia 2026 entra en su recta decisiva y lo hace con una jornada que promete marcar diferencias entre los aspirantes al podio. Tras el segundo día de descanso, el pelotón volverá a la acción este martes con una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, una prueba en la que, aunque el liderato de Tadej Pogacar parece sólido, todavía queda mucho por definir en la clasificación general.

El recorrido, de 25,97 kilómetros, no destaca por su longitud, pero sí por su exigencia. La etapa arrancará con la Cote de Larringes, un ascenso de casi 10 kilómetros con una pendiente media del 4,3 %. Posteriormente, los corredores afrontarán un corto tramo llano antes de un descenso técnico de 5,6 kilómetros, para terminar con un sector mayormente plano. Sin embargo, los últimos 300 metros volverán a inclinarse con una pendiente media del 4 %, un cierre que exigirá mantener el esfuerzo hasta la línea de meta.

Pogacar defenderá el amarillo; Evenepoel busca recortar diferencias

Como líder de la carrera, Tadej Pogacar será el último corredor en tomar la salida. Dos minutos antes partirá Remco Evenepoel, considerado uno de los grandes favoritos para imponerse en la jornada gracias a sus reconocidas condiciones como especialista en la lucha contra el cronómetro.

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El orden de salida comenzará a las 13:00 con Kamil Gradek, último de la clasificación general. Durante gran parte de la tarde los ciclistas saldrán con intervalos de un minuto y medio, aunque entre los últimos 18 corredores la diferencia aumentará a dos minutos.

Un Tour con el dominio de Pogacar

La carrera llegó al segundo descanso junto al Lago Lemán, compartido entre Francia y Suiza, con un panorama muy favorable para el esloveno. Pogacar suma cuatro victorias de etapa y lidera la clasificación con una ventaja de cinco minutos sobre Evenepoel y 5:58 respecto a su compañero Isaac del Toro, diferencias que lo acercan a un quinto título en el Tour de Francia.

De confirmarlo en París, el líder del UAE igualaría el registro de leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, todos con cinco coronas en la ronda francesa.

Con ese escenario, la atención parece desplazarse hacia la pelea por los otros dos lugares del podio. El propio UAE buscará incluso un doblete con Isaac del Toro, mientras que corredores como Paul Seixas, Florian Lipowitz y Juan Ayuso continúan en la disputa por escalar posiciones en la clasificación.

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La ausencia de Vingegaard cambia el panorama

Uno de los grandes golpes para esta edición fue la salida de Jonas Vingegaard, quien sufrió una fractura de clavícula. Su ausencia rompe una rivalidad que había marcado las últimas temporadas del Tour y deja, por primera vez en seis años, un podio de París sin el habitual duelo entre el danés y Pogacar.

Aunque el maillot amarillo ya parecía complicado para Vingegaard antes de abandonar la competencia, seguía siendo el principal rival del esloveno y una de las grandes referencias de la carrera.

Una semana con alta montaña y el Alpe d’Huez como juez

La contrarreloj será apenas el inicio de una última semana que promete emociones. Después llegará una etapa de transición con final en Voiron, mientras que el jueves los escaladores volverán a ser protagonistas con el ascenso final a Orcières Merlette.

El viernes aparecerá uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo: el Alpe d’Huez, al que los corredores llegarán tras superar sus históricas 21 curvas de herradura. Sin embargo, el gran desafío será el sábado, cuando el Tour afronte la etapa reina de los Alpes, con ascensos a la Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, Col de Sarenne y un nuevo final en el Alpe d’Huez.

La edición 2026 concluirá el 26 de julio en París, donde el tradicional circuito incluirá nuevamente el ascenso a Montmartre antes de la llegada a los Campos Elíseos, escenario en el que quedará definido el campeón de la carrera.

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