Daniel Martínez sobre su rol en el Tour: “Estoy listo para lo que me toque”

Daniel Felipe Martínez , campeón nacional de contrarreloj, correrá la Vuelta a País Vasco, desde el próximo 4 de abril. Foto: Stuart Franklin

La conclusión quedó a los ojos de todos. Tras su tercer puesto en la París Niza, que conquistó Primoz Roglic, Daniel Felipe Martínez ya se prepara para su próximo objetivo: la Vuelta al País Vasco, que se llevará a cabo en la primera semana de abril. El colombiano fue el jefe de filas del Ineos en la carrera y mostró la espalda que tiene para ser el líder del equipo. ¿Y el Tour?

Este lunes, Rod Ellingworth, director de la escuadra británica, confirmó a Adam Yates como líder del Ineos para el Tour de Francia en sustitución de Egan Bernal, quien iba a compartir liderato con Geraint Thomas con Daniel Felipe como uno de sus gregarios de alto cartel para la montaña. Vuelve la era británica en el Tour.

“El equipo está tratando de hacer lo mejor, tanto Adam como Thomas son corredores con mucha experiencia. Si yo me encuentro en un buen nivel dar lo mejor de mí. La meta del equipo es ganar el Tour. Estoy acá, para lo que diga el equipo. Si me toca ayudarle, lo hago, si me toca liderar, igual. Ya sé qué es correr un Tour de Francia, es muy importante tener corredores que te lleven adelante. Y si te descuidas un momento puedes perderlo, por eso es bueno llevar dos o tres cartas a la misma carrera”, dijo Martínez en una conferencia de prensa con algunos medios de comunicación colombianos.

Daniel Felipe puso en aprietos a Primoz Roglic, quien fue defendido de gran manera por su compañero Wout Van Aert, el último día de la París Niza, pero un pinchazo en la definición de la etapa frustró sus posibilidades de título. Igual se las arregló para defender el podio.

“En la París quisimos sorprender, dejar a Roglic aislado. Van Aert estuvo muy fuerte y en la ultima subida sabíamos que debíamos aprovecharlo todo y hacerle el daño a Primoz. Me pinché pero Simon Yates atacó y sacó unos segundos. Los eslovenos son muy fuertes, ahora todos los trabajos se hacen para acercárseles y tratar de batirlos”.

Martínez viene de firmar un buen décimo puesto en la contrarreloj de 13,4 kilómetros que ganó Van Aert en la París Niza por solo dos segundos a Primoz Roglic. Y su fichaje al Ineos, con mejores materiales, ha sido una posibilidad de seguir puliendo esta disciplina para pelear mano a mano con los especialista.

“Seguimos mejorando y creciendo en la posición. La vamos trabajando, me gusta mucho. La bicicleta, ruedas, casco, la posición, cada detalle influye mucho y el túnel del viento es una oportunidad para mejorar. Ya después todo depende de las piernas. Hay que seguir puliendo detallitos porque en lo que es en una gran vuelta, Pogacar y Roglic siguen sacando mucho tiempo. Le aconsejo a los ciclistas colombianos que la trabajen y entrenen seguido con la bici de crono”.

Sobre el supuesto interés del Bora por los servicios de Martínez, el colombiano aseguró que “son rumores, me queda un año de contrato en el Ineos y estoy feliz”. Después del País Vasco, Daniel Felipe Martínez participará en las clásicas de las Ardenas (Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña- Lieja. Aún no sabe si participará en el Tour de Romandia. Y antes del Tour de Francia se concentrará en Colombia en la altura y después correrá el Tour de Suiza.

El Tour de Francia es su objetivo de la temporada, tanto en la piel de líder como de gregario. De momento, más en el segundo rol que en el primero.