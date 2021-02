Dave Brailsford: “Queremos que Egan Bernal recupere su alegría de correr”

El mánager general del Team Ineos confirmó que empezará una nueva era en el equipo británico: van a cambiar su forma de correr. Los nuevos tiempos del ciclismo-ataque. Esto fue lo que dijo.

Una rueda de prensa histórica para el Ineos. El equipo que conoció el mundo, con su estrategia de control, en la que imprimían un ritmo demoledor en las carreras que neutralizaba cualquier intento de ataque de sus rivales, es historia. Una manera de correr que la pasada temporada calcó, incluso con mayor vehemencia, el Jumbo Visma de Primoz Roglic. Y Dave Brailsford, manager general y cabeza del equipo británico, confirmó que correrán de una forma más ofensiva. Ya no será el régimen del miedo a perder, sino de la ilusión de ganar.

¿Por qué el cambio? El retiro de Geraint Thomas en la cuarta etapa del Giro de Italia, tras una decepcionante actuación en el Tour de Francia del equipo, en la cual no se pudo defender el título, fue un punto de quiebre y un momento revelador para la escuadra británica. Porque, ya con un estilo más ofensivo, Tao Geoghegan Hart terminó ganando la carrera y el Ineos se adjudicó siete de las 21 etapas.

De allí viene la llamativa selección del equipo para las tres grandes vueltas, con nóminas competitivas y líderes repartidos en todas. Para el Tour de Francia, los líderes serán Richard Carapaz, Geraint Thomas y Tao Geoghegan Hart, quien no defenderá el título del Giro de Italia. En la ronda italiana estará Egan Bernal acompañado por Daniel Felipe Martínez. Y para la Vuelta a España contarán con el liderazgo de Adam Yates, a la espera de sumar un líder más dependiendo del desenlace de las otras competencias.

¿Por qué el repentino cambio en la forma de correr?

El pasado fue un año de cambios y muy duro por la muerte de Nico Portal (exdirector deportivo). Sí, no ganamos el Tour esta vez, pero disfrutamos la última semana. Luego el Giro de Italia empezó muy mal con el retiro de Thomas, pero el estilo y la manera en cómo corrimos como equipo fue muy emocionante para terminar con la victoria de Tao. Y el segundo lugar de Carapaz en La Vuelta a España también fue muy importante.

Por dar un ejemplo, el Paris Saint Germain es un gran equipo de fútbol, no lo miro de cerca, pero todos saben que va a ganar la liga de Francia. Cuando tienes un equipo dominante, el deporte se vuelve un poco previsible. Y creo que nosotros corríamos de una manera muy buena, pero a la vez creo que se perdía un poco de la emoción y atracción del ciclismo. Y eso también es importante para nosotros. Algunos de nuestros críticos nos acusan de que matamos al deporte, que le quitamos el romance y cosas por el estilo. Y luego del Giro entendí que había un punto, nunca pensé decir esto, pero me sentí diferente y creo que los corredores lo disfrutaron. Ellos quieren disfrutar, de eso se trata todo. Eso es lo que necesitamos y eso es lo mejor para nosotros y para el deporte.

¿Cómo se tomó esa decisión?

Lo discutimos mucho en el invierno. Fue sentarse a hacerse una pregunta: ¿quiénes somos en el Ineos? Y la segunda parte de la temporada también tuvo que ver la opinión de la gente. Corrimos de otra manera, más abierta. Y a decir verdad, los muchachos en serio la disfrutaron. Fue bonito volver a las formas antiguas del ciclismo que todos amamos con más emoción. Esta temporada tendremos un estilo más abierto, el deporte está cambiando. Todo es más impredecible y nosotros lo disfrutamos. Queremos que la mentalidad no sea no perder sino en tomar las oportunidades para ganar.

En la segunda mitad del año pasado, las carreras fueron diferentes. Corrimos diferente y la gente y los corredores amaron esa forma, es un camino muy interesante para explorar. Más que un cambio puede ser una continuación. Además le estamos dando más oportunidades a todos los corredores del equipo, a los más jóvenes. Todos quieren ganar algo, no solo van a estar al servicio de alguien más. Y de verdad lo repito: el deporte está cambiando.

¿Qué criterio se utilizó para escoger a los corredores de las grandes vueltas?

Pensamos cómo podríamos aprovechar las grandes vueltas y monumentos, entonces tuvimos en cuenta las tres grandes, no solo el Tour, y repartimos a nuestros corredores. Egan se va a enfocar en el Giro con Pavel Sivakov, Daniel Martínez y Filippo Ganna. En el Tour estará Tao, todos los querían de vuelta en el Giro, pero es parte de su desarrollo. Estarán también Thomas y Carapaz, todos amamos su forma de correr. Richie Porte, Kwiatowski y Castroviejo los apoyarán. Y para la Vuelta el líder será Adam Yates, queríamos a alguien enfocado, obvio puede llegar otro, puede ser Egan, que también podrá ir al Tour, pero todo depende de lo que pase. Queríamos un balance en las carreras y son cambios que hay que hacer. La carrera se trata de disfrutar y no de aguantar, vamos con ese estilo y mentalidad.

El año pasado no fue un año fácil para Egan, a pesar de que estaba marcando los mejores números de su carrera. ¿Cómo lo está apoyando el equipo?

Tuvo una lesión de espalda, fue difícil. Es un joven muy talentoso que alcanzó el éxito demasiado temprano. Cuando Egan llegó al equipo tenía una gran sonrisa siempre que corría. Lo primero que tú pensabas al verlo era su gran sonrisa. Y su forma de correr era muy agresiva, hablamos de un corredor carismático. Es importante que encuentre esa alegría de correr otra vez. En mi opinión, la del equipo y también la de él, todo se resume en recuperar esa sonrisa de vuelta. Recuperar el amor al deporte, a los rivales, a competir. Y si lo haces bien, los resultados llegarán. Pero es que tampoco se trata de los resultados, sino del proceso. Egan es un hombre con mucha ambición y lo vamos a apoyar para que pueda disfrutar de nuevo.

¿Qué tal difícil fue tomar la decisión de mandar a Richard Carapaz a disputar el Tour teniendo en cuenta que esta edición tendrá aún menos montaña a gran altitud y más pruebas contra el reloj?

Eso es muy cierto, pero creo que Richard lo puede hacer bien. Es agresivo, no tiene miedo de tomar las oportunidades y no se va a sentar a esperar y esperar. Tiene carácter, es un corredor de tres semanas, segurísimo, y si Carapaz gana el Tour este año uno se hace la pregunta: ¿cómo va a hacerlo? Obvio no aguantará para hacerlo en las crono, tendrá que aprovechar otras áreas y explorar ese mundo. Eso ayuda a crecer al equipo y lo hará más emocionante. Él es un personaje clave en el Tour de este año.

¿Qué opina del retiro temporal de Tom Dumoulin, será un rival menos? ¿También es cierto que intentaron fichar a Wout Van Aert?

Con Dumoulin hay que hablar de la persona, no del competidor. Cómo es como ser humano, eso es lo más importante. Los resultados llegan de la persona, no del deportista. Si necesita un tiempo fuera, esa es la decisión correcta. Hay que pensar en el lado humano primero, él tiene todo nuestro apoyo, es un gran corredor. Queremos que vuelva: si queremos ser los mejores hay que ganarle a los mejores rivales y él es uno de ellos, es una gran persona.

Es justo decir que Van Aert es un corredor tremendo, fantástico para ver. Uno nunca le va a decir que no a una conversación con él, pero creo que está feliz donde está y estamos feliz de competir contra él.

¿Veremos entonces ataques a largas distancias? Con la nueva forma de correr se abre la puerta de que está la posibilidad de poder perder...

En el Giro hubo actuaciones que fueron cautivadoras para el espectador. Lo de Tao en el Stelvio, todos miraban y miraban y decían: “Esto puede pasar”. Pasó en el Tour, en el primer kilómetro nadie pensaba que Pogacar podía ganar, en los siguientes tampoco, pero hubo un momento en el que dijimos: “Vaya, esto es interesante”. Y al final fue un: “Dios mío, esto de verdad puede pasar”. Ese momento, con la emoción, es la alegría de correr que buscamos. Obvio hay una línea entre ganadores y perdedores, pero primero está la voluntad de crear esas oportunidades. De eso se trata todo. Obvio no seremos ingenuos ni imprudentes, serán carreras inteligentes.

