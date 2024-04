Deportista extremo de 51 años escaló en bicicleta la Comuna 13 de Medellín: video

El deportista extremo colombiano Javier Zapata, cinco veces Récord Guinness de Biketrial, realiza el "Reto escaleras Comuna 13" de subir 223 escalones de la Comuna 13 este sábado, en Medellín (Colombia). Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

El deportista extremo colombiano Javier Zapata, experto en la modalidad de biketrial e inscrito en el libro Guinness de los récords, logró este sábado ascender 223 escalones de la Comuna 13 en ocho minutos y 14 segundos en una exhibición sobre la bicicleta dentro de un “desafío urbano” en Medellín.

El ‘Reto Escaleras Comuna 13′ fue avivado por los coloridos grafitis que le dan vida a las empinadas calles de esta barriada, donde los niños fueron los principales espectadores para animar al deportista de 51 años con el coro “vamos, Javier”.

“Siempre ando inventándome locuras a mis 51 años”, le dijo a la Agencia EFE Zapata tras culminar el particular ascenso saltando en bicicleta.

Agregó, además, que este experimento fue “algo muy especial por el entorno en el que lo hicimos, con todos los niños del sector Las Independencias en la Comuna 13. Era como me lo soñaba porque en todos mis retos anteriores, que he hecho subiendo edificios, no pude tener la compañía del público”.

El máximo exponente colombiano de biketrial, deporte en bicicleta que se centra en la habilidad del ciclista para superar obstáculos sin poner el pie en el suelo, preparó por cuatro meses este desafío realizado en los seis tramos de unas escaleras que forman un mosaico y que cuentan la historia de transformación del lugar.

“Fue difícil porque tenía su grado de dificultad, pero a pesar del calor y de (tener) tanta gente encima de mí, pude lograr el objetivo”, comentó el deportista, quien consideró que este ascenso “se puede hacer en seis minutos o un poco menos”, pero la intención era más compartir los niños del barrio y disfrutar de la atmósfera de la Comuna 13.

Un hombre de récords

Zapata, único deportista colombiano con cinco marcas oficiales reconocidas por la organización Guinness World Records, ha subido en bicicleta las escaleras de la Torre Jin Mao de Shanghái, uno de los rascacielos más altos del mundo, con 420 metros de altura, y el Hotel Estelar de Cartagena, el edificio más alto de Colombia con 52 pisos.

También tiene en su registro el ascenso saltando en su bicicleta a la Torre Mayor, de Ciudad de México, además de subir a los edificios Coltejer, en Medellín, y la Torre Colpatria, en Bogotá, lo mismo que al Cerro Pan de Azúcar en su ciudad natal y la Piedra del Peñol, en turístico municipio de Guatapé.

Tras bajarse de su bicicleta, intervenida por la artista Crespa para dotarla con símbolos de la Comuna 13 como los grafitis, el Metrocable, las laderas y las escaleras eléctricas, Zapata señaló que sigue sembrando la semilla del biketrial, que al ser “uno deportes más técnicos sobre dos ruedas”, no es tan masivo como otras disciplinas.

Después de cumplir este reto, la intención del colombiano es repetir en el segundo semestre de 2024 el ascenso al edificio el Coltejer, un capítulo que escribió hace 25 años cuando recorrió en 23 minutos y 17 segundos los 761 escalones de esta icónica construcción.

“Es un reto que ya hice hace bastante tiempo y que tengo la capacidad de volverlo a repetir”, apuntó Zapata.

