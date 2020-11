El boyacense de 22 años se convirtió en el tercer ciclista en la historia que gana la carrera más importante del país y la Vuelta de la Juventud en la misma temporada, después de Rafael Antonio Niño en 1970 y Oliverio Rincón en 1989.

El ciclista boyacense Diego Andrés Camargo Pineda se coronó campeón de la edición 70 de la Vuelta a Colombia en bicicleta, que terminó este domingo en el alto de Santa Elena, cerca a Medellín, después de 10 etapas por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia.

Camargo, del equipo Colombia Tierra de Atletas, demostró que tiene clase, jerarquía y futuro al superar nada menos que al colombo español Óscar Sevilla (Team Medellín), tres veces campeón de la prueba, y al experimentado Juan Pablo Suárez (EPM Scott), quienes completaron el podio.

Lea también: La casa digna de Diego Camargo, el nuevo ‘capo’ del ciclismo colombiano

La última jornada, que sufrió modificaciones en su recorrido debido a las malas condiciones de algunas vías por las que estaba previsto el circuito en Medellín, fue ganada por Salvador Moreno, del equipo EBSA Empresa de Energía Eléctrica de Boyacá, por delante de Germán Chaves (EPM Scott) y José Tito Hernández (Team Medellín).

Camargo, nacido hace 22 años en Tuta, Boyacá, iguala la hazaña de sus coterráneos Rafael Antonio Niño (1970) y Oliverio Rincón (1989), quienes ganaron la Vuelta a Colombia y en el mismo año la Vuelta de la Juventud. En 2019 había sido campeón de la Vuelta a Boyacá.

El abrazo de Diego Camargo con sus padres, don Isidro y doña Blanca. Emocionante #VColombia70Años pic.twitter.com/lQPh0bdm3X — Don Quijote (@OscarNoPd) November 22, 2020

Camargo asumió el liderato de la ronda nacional desde la quinta etapa tras una fantástica actuación en la escalada al Alto de La Línea, puerto mítico del ciclismo colombiano que vio al joven pedalista del Colombia Tierra de Atletas - GW Bicicletas dar un verdadero recital para entrar segundo y vestirse con la camiseta naranja. De ahí en adelante, el escarabajo combinó su extraordinario talento con el gran trabajo del equipo auspiciado por el Ministerio del Deporte que al final le reportó un histórico título a un joven corredor que hace poco más de 15 días se coronaba campeón de la Vuelta de la Juventud en Villavicencio.

“Se luchó mucho, se sufrió mucho, pero finalmente podemos celebrar gracias a mi equipo, mi familia y toda la gente que me ha colaborado en mi carrera. Venía por un sueño y lo cumplí, pero fue muy duro, porque me atacaron mucho. Esto es algo muy bonito, que no se lograba hace mucho tiempo, por fortuna me tocó realizarlo a mí”, señaló emocionado Diego Camargo, mientras recibía besos y abrazos de sus padres, Blanca e Isidro, quienes lo acompañaron en su consagración. Todo indica que en la temporada 2021 Diego Camargo correrá con el equipo Education First, la lado de Sergio Andrés Higuita y Rigoberto Urán.

Lea también: Con James y Mina el Everton volvió a la victoria en la Premier League

“Estoy muy orgulloso de mi trabajo. Quise ganar, pero Camargo estaba más fuerte y ganó muy bien. Respondió a los ataques y a la presión, ganó muy bien. Con él viene un gran futuro para el ciclismo colombiano. Más que son su calidad, me quedo con su personalidad, con la manera como afrontó la presión”, reconoció Óscar Sevilla, subcampeón, quien completó su sexto podio en la Vuelta, pues había ganado en 2013, 2014 y 2015, en 2016 fue segundo y en 2018 y 2019 tercero.

Décima etapa de la Vuelta a Colombia

1. Salvador Moreno, ELITE EBSA-EMPRESA D NERGIA BOY, 02:41:40

2. Germán Chaves, ELITE EPM-SCOTT, a 6 seg.

3. José Tito Hernández, ELITE TEAM MEDELLIN, a 9 seg.

4. Óscar Sevilla, ELITE TEAM MEDELLIN, a 12 seg.

5. Diego Camargo, COL TIERRA DE ATLETAS-GW, a 12 seg.

Clasificación general

1. Diego Camargo, COL TIERRA DE ATLETAS-GW, 29:39:30-068

2. Óscar Sevilla, ELITE TEAM MEDELLIN, a 24 seg.

3. Juan Pablo Suárez, ELITE EPM-SCOTT, a 44 seg.

4. Danny Osorio, ELITE IDEA-IND ANT-FLA-LOT MED, a 52 seg.

5. Didier Chaparro, ELITE IDEA-IND ANT-FLA-LOT MED, a 1:50