Diego Pescador: “Me demostré que estoy para grandes cosas”

“Esta victoria de Diego Pescador no es importante solo para el equipo, es importante para todo el ciclismo colombiano. Que un pelado de 18 años les gane a los ciclistas de élite en una de las mejores carreras del país es algo muy emocionante”, dice Luis Alfonso Cely, entrenador en el GW Shimano Sidermec equipo del nuevo campeón de la Vuelta a Antioquia.

Caicedo estaba desbordado de gente. Todo el municipio salió a ver la gesta de Diego Pescador, que ganó el título de los 50 años de la Vuelta a Antioquia y, con apenas 18 años, logró la victoria más importante de su precoz carrera.

“Mi equipo hizo un día espectacular. Estábamos trabajando para conseguir el título. Me hubiera gustado ganar la etapa, pero qué mejor que el título de la carrera. Estoy muy contento por ganar la Vuelta a Antioquia”, dijo el campeón a El Espectador.

Pescador había llegado a la última etapa como el segundo mejor ubicado en la general, a solo dos segundos del líder que hasta este domingo era Wilson Peña. No obstante, el quindiano tenía buenas sensaciones para atacar en la montaña, un puerto de primera categoría con 29 kilómetros de ascenso.

El corredor del GW llegó segundo en la quinta etapa, por detrás de Óscar Fernández. Sin embargo, en la lucha por la general, Pescador le sacó la diferencia suficiente a sus principales rivales, Sebastián Castaño y Alex Gil, ambos a 41 segundos de la cima.

Una victoria que ilusiona al futuro del ciclismo nacional, sobre todo luego del campeonato en la clasificación sub-23 en la Vuelta a Colombia hace dos semanas. “Venía con muy buen nivel y logré mantener mi forma. Desde que estoy en el ciclismo, nunca me había sentido mejor. Ganar esta carrera motiva mucho y estoy ansioso por todo lo que viene”.

“Con el nivel que tenía, ¿por qué no arriesgar hoy? Eso me dije antes de la etapa. Me favoreció el trabajo del equipo en la subida y arriesgué en la bajada. Es bonito recompensar el trabajo de todo el equipo y los muchachos con este título”, agregó.

Pescador le ganó a grandes corredores a nivel nacional, los mejores pedalistas del pelotón local, y triunfó en la carrera regional más importante del país. Ahora, el campeón irá con la selección de Colombia al mundial de ruta en Escocia para participar en la categoría sub-23.

“Lo importante es mantener siempre los pies en la tierra. Ir con humildad. Así es que se consiguen las cosas, con paciencia y confiando en el proceso. La Vuelta a Colombia me demostró que puedo lograr todo lo que me proponga. Tengo la fortuna de contar con un gran equipo y con el acompañamiento del profe Cely. Eso es un lujo”, aseguró.

Y finalizó: “Sueño con ir a un equipo del World Tour y algún día correr un Tour de Francia. Pero se dará con el tiempo, no me afana. Por ahora quiero disfrutar lo que he logrado”.

