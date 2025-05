Egan Bernal buscará la sorpresa en el Giro 2025: “Puedo luchar por la maglia rosa”

El colombiano de Ineos está entre los diez mejores de la carrera y no descarta seguir escalando posiciones en la clasificación general. Foto: EFE - LUCA ZENNARO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el Giro de Italia 2025, Egan Bernal no solo está escalando posiciones, también está recuperando sensaciones. El colombiano cerró la etapa 13 con un décimo puesto que lo catapultó al noveno lugar de la general, a 2 minutos y 50 segundos del líder, el mexicano Isaac Del Toro, quien sigue vistiendo la ‘maglia rosa’ con Juan Ayuso pisándole los talones a solo 38 segundos.

Pero más allá de los números, lo que realmente marca el regreso de Bernal es su mentalidad. Después de años difíciles marcados por lesiones y un accidente que casi le cuesta la vida, el campeón del Giro 2021 no corre atado al cronómetro, sino guiado por una motivación más personal. “Disfrutar del ciclismo es lo que más me importa”, dijo sin rodeos tras una jornada brutal entre Rovigo y Vicenza. “Cuando llego al autobús después de las etapas, no miro la clasificación. El equipo me apoya y no hay mucho más que pueda pedir en la vida”.

"HAY QUE ESTAR BIEN UBICADO PARA LA SUBIDA E IR A TOPE, SI SE ESTÁ BIEN, IR POR LA ETAPA"



🗣️ Egan Bernal se mostró tranquilo para afrontar la etapa 13 del #GiroDeItaliaEnDSPORTS.



¡Míralo #DIRECTV y #DGO! 📺📲 pic.twitter.com/2tyEdnzb85 — DSPORTS (@DSports) May 23, 2025

La etapa 13, de 180 kilómetros, no fue un paseo. “Durísima y exigente”, la describió Bernal, quien reveló que el plan del Ineos Grenadiers era agitar la carrera temprano. Aunque el intento quedó en nada, el colombiano confía en que el desgaste tendrá consecuencias en los próximos días. “Estos esfuerzos repercutirán en las piernas de todos más adelante”.

Falta más de una semana de competencia y las etapas de alta montaña, donde Egan suele sacar ventaja, están por venir. Aunque insiste en que ahora corre por el placer de hacerlo, no descarta volver a luchar por lo más alto. “Creo que soy capaz de luchar por la maglia rosa”, afirmó con seguridad. “Siempre es igual en el Giro: todos se matan por un par de segundos, pero al final, en la última semana, la general se decide por minutos. Seremos pacientes”.

Este sábado, el pelotón enfrentará la etapa 14: 186 kilómetros desde Treviso hasta Nova Gorica. Todo apunta a un día para velocistas. Pero si algo ha dejado claro Egan Bernal, es que cada jornada suma, no solo en la tabla, sino en su camino de regreso al ciclismo que ama.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador