Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Egan Bernal fue top-10 en el Giro de Lombardia, que ganó Pogacar con impresionante récord

El pedalista del Ineos llegó octavo a la meta, en la que el esloveno se impuso con autoridad a Remco Evenepoel y conquistó su quinta corona en la carrera.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
11 de octubre de 2025 - 04:04 p. m.
Tadej Pogacar, el fenómeno esloveno que sigue haciendo historia.
Tadej Pogacar, el fenómeno esloveno que sigue haciendo historia.
Foto: AFP - MARCO BERTORELLO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Egan Bernal volvió a brillar en Italia con un notable octavo puesto en el Giro de Lombardía 2025, confirmando su gran cierre de temporada.

El ciclista del Ineos Grenadiers completó la exigente jornada en Bérgamo, siendo el mejor colombiano de la jornada. A su vez, Sergio Higuita (Astana) terminó en la casilla 24 a más de seis minutos, seguido por Einer Rubio (25) y Nairo Quintana (31), ambos del Movistar Team. Germán Darío Gómez, del Team Polti VisitMalta, no finalizó la competencia.

Vínculos relacionados

La selección de Colombia, lista para su primera prueba rumbo al Mundial de 2026
El duro enfrentamiento José Mourinho con un jugador: “Me dijo que era una basura”:
Esta sería la alineación de Colombia para enfrentar a España en el Mundial Sub-20

El rendimiento de Bernal ratifica su regreso a la élite mundial, tras una temporada en la que volvió a disputar los primeros puestos en clásicas y carreras por etapas.

Su top-10 en la ‘Clásica de las hojas muertas’ lo deja como el latinoamericano mejor ubicado, mostrando una versión cada vez más consistente y combativa en el calendario europeo.

Tadej Pogacar hizo historia una vez más

El ganador fue, una vez más, Tadej Pogacar. El esloveno del UAE Team Emirates se impuso con autoridad en solitario, logrando su quinta victoria consecutiva en el Tour de Lombardía, algo sin precedentes en la historia del ciclismo. Cruzó la meta con 1’48’’ de ventaja sobre Remco Evenepoel y 3’14’’ sobre Michael Storer, firmando una nueva demostración de poder en su terreno favorito.

Con este triunfo, Pogacar igualó las cinco victorias totales de Fausto Coppi, pero se convirtió en el primero en conseguirlas de manera consecutiva en un mismo Monumento. Además, alcanzó las diez victorias en carreras de este nivel, acercándose a los legendarios registros de Roger De Vlaeminck (11) y Eddy Merckx (19).

El 2025 del esloveno ha sido excepcional: ganó el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y Lombardía; fue segundo en París-Roubaix y tercero en Milán-San Remo, convirtiéndose en el primer ciclista en subir al podio en los cinco Monumentos en una sola temporada. A eso sumó su cuarto Tour de Francia, el Mundial en Kigali y el título europeo, cerrando lo que él mismo calificó como “la mejor temporada de mi carrera”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Giro de Lombardía

Ciclismo

Ciclismo hoy

Tadej Pogacar

Pogacar

Egan Bernal

Clasificación General Giro de Lombardía

Lombardía

Pogacar Lombardía

Egan Bernal Lombardía

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.