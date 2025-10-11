Egan Bernal fue top-10 en el Giro de Lombardia, que ganó Pogacar con impresionante récord

Tadej Pogacar, el fenómeno esloveno que sigue haciendo historia. Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

Egan Bernal volvió a brillar en Italia con un notable octavo puesto en el Giro de Lombardía 2025, confirmando su gran cierre de temporada.

El ciclista del Ineos Grenadiers completó la exigente jornada en Bérgamo, siendo el mejor colombiano de la jornada. A su vez, Sergio Higuita (Astana) terminó en la casilla 24 a más de seis minutos, seguido por Einer Rubio (25) y Nairo Quintana (31), ambos del Movistar Team. Germán Darío Gómez, del Team Polti VisitMalta, no finalizó la competencia.

That's a wrap for #ILombardia 2025 ☑️🏁🍂@Eganbernal sprints to eighth place as part of a chasing group. Another strong ride from the Colombian to finish out his season 👏👏👏 pic.twitter.com/4bUMikJbhI — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 11, 2025

El rendimiento de Bernal ratifica su regreso a la élite mundial, tras una temporada en la que volvió a disputar los primeros puestos en clásicas y carreras por etapas.

Su top-10 en la ‘Clásica de las hojas muertas’ lo deja como el latinoamericano mejor ubicado, mostrando una versión cada vez más consistente y combativa en el calendario europeo.

Tadej Pogacar hizo historia una vez más

El ganador fue, una vez más, Tadej Pogacar. El esloveno del UAE Team Emirates se impuso con autoridad en solitario, logrando su quinta victoria consecutiva en el Tour de Lombardía, algo sin precedentes en la historia del ciclismo. Cruzó la meta con 1’48’’ de ventaja sobre Remco Evenepoel y 3’14’’ sobre Michael Storer, firmando una nueva demostración de poder en su terreno favorito.

𝑳𝑨 𝑸𝑼𝑰𝑵𝑻𝑨 𝑺𝑰𝑵𝑭𝑶𝑵𝑰́𝑨 🎻



Tadej Pogacar alcanza el registro de Fausto Coppi con su quinto triunfo consecutivo en Lombardía.



📺🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #ILombardia pic.twitter.com/u2JvQlfnsS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 11, 2025

Con este triunfo, Pogacar igualó las cinco victorias totales de Fausto Coppi, pero se convirtió en el primero en conseguirlas de manera consecutiva en un mismo Monumento. Además, alcanzó las diez victorias en carreras de este nivel, acercándose a los legendarios registros de Roger De Vlaeminck (11) y Eddy Merckx (19).

El 2025 del esloveno ha sido excepcional: ganó el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y Lombardía; fue segundo en París-Roubaix y tercero en Milán-San Remo, convirtiéndose en el primer ciclista en subir al podio en los cinco Monumentos en una sola temporada. A eso sumó su cuarto Tour de Francia, el Mundial en Kigali y el título europeo, cerrando lo que él mismo calificó como “la mejor temporada de mi carrera”.

