Esta sería la alineación de Colombia para enfrentar a España en el Mundial Sub-20

La historia vuelve a poner a Colombia frente a una oportunidad grande. Este sábado, la selección Sub-20 disputará frente a España el pase a las semifinales del Mundial, una instancia que no pisa desde 2003, cuando la generación de Abel Aguilar, Edixon Perea y Erwin “Alpinito” Carrillo logró colarse entre los cuatro mejores. Dos décadas después, el sueño renace con un equipo que, aunque no parte como favorito, llega con la confianza intacta y un invicto que alimenta la ilusión.

El equipo de César Torres ha tenido un torneo sólido en resultados, pero irregular en rendimiento. Pasó la primera fase sin derrotas, aunque con dificultades para concretar en el área y con algunos baches defensivos. En la victoria frente a Sudáfrica en octavos, sin embargo, pareció encontrar su punto de equilibrio: solidez en el fondo, mayor claridad en los costados y, sobre todo, el despertar goleador de Néiser Villarreal, autor del doblete que selló la clasificación.

“Era la victoria que estábamos buscando, con buen juego, con trabajo y ahora a pensar en España en los cuartos”, afirmó el delantero tumaqueño, goleador del Sudamericano y figura del partido pasado. A su lado, Óscar Perea —determinante por la banda izquierda— añadió que el grupo “ha hecho un buen torneo y quiere seguir soñando”.

Torres, quien ha insistido en que su meta es llegar al “séptimo partido” del Mundial, planea mantener su idea de juego ofensiva, apoyada en las proyecciones de Joel Canchimbo y el equilibrio que ofrece Kener González en la mitad. No obstante, deberá ajustar detalles en la presión tras pérdida y en la precisión del pase, dos aspectos que se volvieron costosos en los primeros encuentros.

El reto será mayor ante una España que, pese a no brillar en la fase de grupos, sigue siendo una potencia. Los europeos llegan con el sello de su cantera: posesión, intensidad y laterales profundos. Jesús Fortea (Real Madrid) y Julio Díaz (Atlético de Madrid) son piezas clave en el sistema de Paco Gallardo, mientras que el arquero Fran González, del Real Madrid, y el extremo Pablo García, del Betis, aportan jerarquía y desequilibrio.

Una baja importante para Colombia

En el equipo colombiano, la única baja confirmada es la de Simón García, suspendido por acumulación de amarillas. Su ausencia obligará a mover la defensa, probablemente con el ingreso de Weimar Vivas o Julián Bazán en la zaga central defensiva.

Aun así, el ambiente en la concentración tricolor es de optimismo. Colombia sabe que el partido es de pronóstico reservado, pero también que tiene armas para competirle de igual a cualquiera. El trabajo colectivo, la intensidad y el talento individual serán las claves para intentar romper la barrera de los cuartos de final, esa que ha sido esquiva durante 22 años.

La ilusión está viva y el país se prepara para soñar otra vez con un lugar entre los cuatro mejores del mundo. El balón rodará y la historia volverá a ofrecer su oportunidad.

Probables alineaciones de Colombia y España en el Mundial Sub-20

Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Weimar Vivas, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Joel Canchimbo y Néiser Villarreal. DT: César Torres.

España: Fran González; Julio Díaz, Andrés Cuenca, Izan Merino, Jesús Fortea; Thiago Pitarch, Rayyane Belaid, Rodrigo Mendoza; Jan Vigili, Iker Bravo y Pablo García. DT: Paco Gallardo.

