El corredor colombiano terminó segundo en la sexta etapa del Giro de Italia y dio su balance de la jornada.

Egan Bernal tuvo un día destacado en el Giro de Italia este jueves y confirmó que es el gran favorito para llevarse la primera gran vuelta de la temporada.

El colombiano, que terminó segundo en la etapa, demostró que está en optimas condiciones e incluso le sacó bonificaciones a sus rivales en el esprint final de la jornada.

Después de la carrera, Egan Bernal dio una entrevista para su equipo, Ineos. El pedalista empezó diciendo: “Partimos con la idea de no perder tiempo. Era el primer test en una subida larga, la primera llegada en alto, así que no sabíamos cómo iban a estar las piernas”.

“Salimos conservadores pero nos empezamos a sentir bien físicamente y cuando empezó a llover sentimos que debíamos irnos al frente del grupo y tomar la responsabilidad de la carrera”, agregó el ciclista colombiano.

Según Bernal, su equipo interpretó que tenían buenas oportunidades en el sexto día y por eso decidieron aprovechar las chances. “Creo que hicimos una carrera bastante agresiva. Incluso tratamos de ir al final por la etapa, pero el viento no nos dejó y nos tocó cambiar la estrategia para ahorrar energía”.

Egan Bernal logró sacarle algunos segundos a sus principales rivales y quedó tercero en la Clasificación General a 16 segundos del nuevo líder Attila Valter. “Todo salió muy bien; no perdimos tiempo y de hecho ganamos algunos segundos”.

Respecto a la etapa y el esfuerzo de sus compañeros Bernal aseguro: “Fue una etapa dura pero emocionante. No esperábamos atacar pero cuando vi el ritmo de mis compañeros me emocioné. Hablé con Jonathan Castroviejo y le dije que si apretábamos un poco podíamos sacar ventaja y él me respondió que lo decidiera yo. Ahí fue cuando hablé con todos y le dije a Filippo Ganna que le diera con todo lo que tuviera hasta el premio de montaña”.

“Al final algo de daño hicimos. Todos llegamos a la bajada juntos, pero vimos las oportunidades y cuando eso se ve hay que tomar el riesgo”, concluyó el zipaquireño.

