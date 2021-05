El colombiano fue segundo por detrás del suizo Gino Mader, ganador del día. La Maglia Rosa cambia de dueño y ahora es de Attila Valter. El líder del Ineos es tercero en la general.

Llueve en la región de las Marcas, y con el agua las opciones de algunos se diluyen. El Ineos, dolido por el retiro de Pavel Sivakov en la jornada anterior, se torna impiadoso, y desciende endemoniado luego del premio de montaña en Forca Di Gualdo.

Y como no se llega del todo abajo, sino que hay una especie de altiplano antes de volver a subir un poco a Forca Di Presta, el equipo de Egan Bernal acelera, y de manera organizada arma su abanico. Y se ve cómo, en una especie de escalera, Ineos se aleja. Y se corta Alessandro De Marchi, que nervioso trata de llevar a los que se quedan con él.

No hay respuesta. Y la llovizna se torna en cortos aguaceros, uno tras otro. Y Filippo Ganna, tan grande , pone su carrocería por delante para proteger a Bernal. No se sabe qué cuesta más o qué será más doloroso, si seguir el ritmo del tren británico y desgastarse, o quedarse. Claro, la escuadra del colombiano no acelera para coger a los de la fuga, sino para separarse más y más de los que vienen atrás

Remco Evenepoel sufre y se pone por delante, y entiende que quedarse atrás, con la dificultad del agua golpeando el rostro, puede generar un error y dejarlo descolgado. Llueve al borde de los Apeninos, tan fuerte que exige el uso de una, hasta dos chaquetas. Pero eso no le importa al Ineos, que rota y rota para tomar más velocidad. Incluso Bernal se pone por delante unos instantes y se alimenta porque la pérdida calórica es enorme. Y la lluvia minuciosa, como la llamaba Borges, va limpiando al Giro de los que no están listos para pelear.

Evenepoel aguanta el frío y no parece belga, y se esconde detrás de un Ineos guidado por el mastodonte de Ganna, que hace una contrarreloj individual. Vatios a tope, rodillas arriba y abajo, pedaleo continuo sin importar lo angosta de las calles en Ascoli Piceno. En ese punto, y con la lógica del clima primaveral, sale el sol, y chaquetas fuera, y Ganna más resistente que antes, el ciclista de la fatiga, le llaman en Italia al más regular de los suyos.

Lo que pasa es tan interesante y elocuente que merece ser contada. Y entonces el Ineos va para arriba a enfrentarse con las 29 curvas que llevan a San Giacomo, a las faldas del Abruzzo, lo que antiguamente era la frontera entre el estado Papal y el reino de las Dos Sicilias.

Al salir de una, el carro de Bike Exchange, con el director Matt White dentro, no presta atención y atropella a Pieter Serry que se estaba quedando del grupo principal, que por la indumentaria hizo creer que era Evenepoel (compañeros en el Deceuninck). El mismo White se bajó a ayudar al belga molesto y afligido por la imprudencia, o más bien, torpeza. Lo que nos faltaba por ver

Adelante, Ganna reviente tras el largo periplo, las fuerzas ya no le dan para más. Jonathan Castroviejo toma su lugar. Bernal no se inmuta, Daniel Felipe Martínez hace las veces de guardaespaldas y Hugh Carthy arranca con el balanceo tan suyo. Bernal come otra vez, cuando van por las rampas del 4.1%, y el Deceuninck se pone por delante, el Astana también, con Harold Tejada. Todos tienen ganas, todos quieren hacerle daño al rival.

Y a tres kilómetros de meta sale Martínez por los fugados -sí, no hemos hablado de ellos-, por Bauke Mollema, Dario Cataldo y Gino Mader. Parece que fue tarde. Pero a 1,5 km, ataca Bernal y responde Evenepoel y Giulio Ciccone. El grupo se une de nuevo, Simonj Yates no la pasa bien, Bernal cambia el agarre y se prepara para rematar. Empieza el zigzagueo, el juego de póker y las miradas. el suizo Gino Mader se queda con la victoria en San Giacomo luego de cuatro horas, 17 minutos y 52 segundos. Bernal arremete y cruza segundo. Bonifica (seis segundos), le gana el pequeño pulso a un Evenepoel, que se viste de rosa.