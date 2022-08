Egan Bernal: “Será algo que recordaré por el resto de mi vida”

El ciclista zipaquireño Egan Bernal volverá a competir oficialmente en el Tour de Dinamarca. / @EganBernal Foto: AFP

“Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 kilómetros por hora, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto. Mañana vuelvo a competir después de un año. Tour Of Denmark here we go. Posdata: Yerba mala nunca muere”.

Con ese texto en sus cuentas oficiales en las redes sociales, Egan Bernal anunció ayer su regreso oficial a las competencias después de siete meses de recuperación por el accidente que sufrió en carreteras del departamento de Cundinamarca el 24 de enero pasado.

Era la noticia más esperada por los amantes del ciclismo en Colombia, la confirmación de que todo es posible con fe y perseverancia, la prueba máxima de que los milagros sí existen.

Volver a montar en bicicleta después de haber enfrentado cara a cara a la muerte fue el mayor logro en la carrera del zipaquireño, de 25 años, campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021; pero competir y recuperar su forma sería la ratificación de que es un superdotado.

En un comunicado, el equipo Ineos explicó que “Bernal ha mostrado remarcables progresos sobre la bicicleta, testimonio de su concentración y dedicación, así como del riguroso esfuerzo del departamento médico y de toda la gente que lo apoyó durante el proceso de recuperación. Tras una evaluación final durante el fin de semana, nuestro equipo médico le dio el visto bueno para que vuelva a competir”.

Al respecto, Egan aseguró: “Después de lo que pasó en enero, este era el momento que había estado esperando. No puedo explicar lo duros que han sido los últimos ocho meses para mí, tanto física como mentalmente. El día finalmente ha llegado y será un momento que recordaré por el resto de mi vida, como el apoyo que he recibido de mi familia, mi novia, el equipo Ineos y todos mis seguidores. Como seres humanos, confiamos realmente en los demás en los momentos de necesidad y en este año eso me ha pasado a mí. No tengo cómo agradecerles a todos los que han estado ahí. Ese apoyo ha sido invaluable y me ha motivado cada día para trabajar duro y estar en forma para volver a correr. A todos ustedes, gracias de corazón”.

Un milagro trabajado

El lunes 24 de enero de este año, alrededor de las 9:00 a.m., Egan Bernal se estrelló de frente cuando iba a unos 60 kilómetros por hora contra un bus intermunicipal que estaba detenido a la orilla de la carretera. Sufrió múltiples traumas y fracturas que lo tuvieron dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de la Sabana, en la que fue sometido a cinco cirugías y varias intervenciones más.

Aunque los diagnósticos indicaban que no volvería a montar en bicicleta y que con suerte podría caminar, días después comenzó a dar sus primeros pasos, al mes ya hacía trabajos en estática y a los dos meses ya estaba nuevamente en las carreteras, llorando de felicidad al sentir el viento golpeando su rostro, disfrutando de una segunda oportunidad de vida.

Pero, como él mismo lo dijo en ese momento: “sería irresponsable ponerle una fecha al regreso a competencias”. Por eso se concentró en las terapias y el restablecimiento de la movilidad. Arduas jornadas de trabajo le enseñaron que es humano, aunque no parezca. Comenzó a recuperar su masa muscular y las heridas sanaron. Las secuelas persisten, pero se acostumbró a lidiar con ellas.

Poco a poco incrementó la intensidad. Volvió a rodar durante varias horas y muchas veces se emocionó más de la cuenta y abusó de la exigencia. Otras tantas su cuerpo acusó el cansancio y le pidió una tregua.

Hace unas semanas acordó con el equipo que harían evaluaciones más completas para determinar cuándo sería inscrito en una carrera. “Siguiente gran objetivo: volver a competir. Trabajo duro, paciencia y convicción en lo que se hace son claves para salir adelante”, dijo.

Finalmente determinaron que correrá entre hoy y el domingo el Tour de Dinamarca, una carrera que le servirá para recuperar sensaciones dentro del pelotón y acostumbrarse nuevamente a la rutina de una caravana ciclística. En esa aventura lo acompañarán Geraint Thomas, Ómar Fraile, Michal Kwiatowski, Jonathan Narváez, Magnis Sheffield y Ben Swift.

Rod Ellingworth, uno de los directivos del equipo Ineos, señaló que "cuando uno mira en dónde estaba Egan hace siete meses, entiendo que el progreso que ha hecho es increíble. Le ha mostrado al mundo la verdadera dimensión de su carácter y su talante de campeón. Todavía hay un camino largo por recorrer, pero que esté en el Tour de Dinamarca es un impulso anímico que puede ayudarnos mucho. Nuestro objetivo a largo plazo, siempre liderado por el departamento médico, sigue siendo que vuelta a competir, a pelear con los mejores, no solamente a participar. Estamos orgullosos y complacidos de la determinación y actitud con la que Egan ha asumido este reto hasta ahora”.

El Tour de Dinamarca arranca hoy con una etapa de 222 kilómetros de recorrido plano y mañana tendrá una contrarreloj individual de 12 kilómetros. El jueves habrá otra larga jornada llana, pero con la dificultad adicional de varios tramos destapados, complicados para los pedalistas. Viernes y sábado se disputarán dos fracciones similares a las del pasado Tour de Francia, que comenzó cerca de Copenhague, en las que se presentaron cortes debido a los fuertes vientos.

Será un buen preámbulo de la Vuelta a España, que se inicia el viernes con la presencia conformada, por ahora, de ocho colombianos, comandados por Nairo Quintana y Sergio Higuita.