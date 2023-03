Egan Bernal sigue motivado en medio de su recuperación

Egan Bernal tuvo que retirarse de la Vuelta a San Juan luego de una lesión en su rodilla izquierda. Foto: EFE - Thomas Sjoerup

El ciclista colombiano Egan Bernal sigue entrenando para volver a competencia. Luego de su retiro en la Vuelta a San Juan por molestias en su rodilla izquierda, el zipaquireño conversó a través de Instagram con el periodista Juan Charry sobre su actualidad y futuro.

“Ya entrenando otra vez, súper contento. La rodilla ya mejoró, de un día para otro. Mejoró del cielo a la tierra y ya estamos entrenando súper juiciosos. Ya me hacía mucha falta la verdad”, declaró Bernal, quien también ha afirmado que su deseo por competir sigue intacto.

Cuando dejo de salir par de semanas y la grupeta ya no me respeta 🤌🏽🤌🏽 pic.twitter.com/14D9RpAR5o — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 1, 2023

Además, confesó que nunca se supo con exactitud qué tipo de lesión tenía en su rodilla. “Nunca dimos con el chiste, después de como tres resonancias, mil visitas a doctores, médicos. Incluso estuve con el médico que me operó la rodilla en el accidente, que es un médico muy bueno, me operó la rodilla y el fémur cuando recién me accidenté. Obviamente, quedé con mucha fe a él y fue como que medio le cogió el chiste. Él creía que había sido una tendinitis resultado de la caída que hubo en Argentina”, agregó.

El pedalista sigue recuperándose y tiene el deseo de volver a subirse a la bicicleta con normalidad. Durante estos últimos días ha estado entrenando y retomando el ritmo. Además, mencionó que Ineos ha llevado su situación con paciencia y a buen ritmo.

Acá seguimos haciendo las cosas con amor, pasión, y sobre todo mucha motivación. 👊🏽



“Para llegar a la luna hay que apuntarle al sol” pic.twitter.com/gx5beUZSCW — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) February 28, 2023

“Rod Ellingworth me dijo: ‘si tiene que parar una semana o dos semanas, hágale tranquilo que la temporada es larga’. Y sí, quedan muchos entrenamientos para Tour, Vuelta, Lombardía y el equipo me tiene confianza en el hecho de que soy muy responsable y profesional, hago lo mejor posible. El equipo me ha dado respaldo total. Voy a estar acá en Colombia 10 días y viajo a Europa a mirar a ver qué carreras hay dependiendo del estado de forma que he perdido”, dijo.

Volviendo, Otra vez 🫡 pic.twitter.com/tCKX3JEAwf — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) February 24, 2023

El campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia 2021 también comentó para el portal Tuttobiciweb que a pesar de tener toda la motivación, en el deporte no hay nada seguro.

“Me siento fuerte y motivado para una temporada clave en la que realmente entenderé cómo reaccionará mi cuerpo. No será decisivo, pero será indicativo de si puedo volver a ganar o no. Reflexionando sobre ello, sería más normal para mí no ganar en 2023, pero esa es la ambición”, aseguró.

