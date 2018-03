El ciclismo colombiano se une en una voz de solidaridad con Óscar Sevilla

Redacción deportes

La madrugada del domingo fue una pesadilla para el ciclista español, Óscar Sevilla. Cinco hombres lo agredieron y le robaron su bicicleta, avaluada en 10 mil dólares, en el norte de Bogotá. Le ocasionaron una fractura en su muñeca izquierda, de la cual tuvo que ser intervenido en la Fundación Santa Fe. El hecho generó repudio en mundo del ciclismo.

“Indignado por lo sucedido a mi amigo y colega Óscar Sevilla”, escribió Sergio Luis Henao, campeón nacional de ruta en su cuenta de Twitter. “La seguridad de todos los colombianos debe de ser uno de principales retos del próximo gobierno”, añadió el pedalista, quien desde este lunes estará compitiendo en la Vuelta a Cataluña con el equipo Sky junto a su primo, Sebastián Henao y Egan Bernal, campeón de la primera edición de la Colombia Oro y Paz.

A las palabras de Henao, se unieron las de Winner Anacona. “Como está la inseguridad para los ciclistas en general en el territorio nacional, por personas no gratas amigas de lo ajeno”, trinó. “Lo material se recupera, pero la vida no, mañana puede ser cualquiera de nosotros y solo podemos confiar en que nuestra ley nos proteja”, finalizó en tono sarcástico el pedalista del equipo Movistar. Y no es para menos, de acuerdo a cifras de la Policía, hasta agosto pasado se robaron en Bogotá 1.583 bicicletas. A la semana se están hurtando al menos 45.

Por su parte, Luna Sevilla, una de las hijas de Óscar e Ivonne, fue contundente en su cuenta de Instagram. “No soy de hacer posts así, pero creo que hoy es la ocasión. Mi papá salió a entrenar y unos hombres armados lo bajan de su bicicleta, haciéndolo caer de tal forma que se fractura el brazo y tiene que ser operado. Antes que nada, para mí la vida e integridad de una persona no tiene un valor monetario (en este caso el de una bicicleta), el solo hecho de herir a alguien y dejarlo ahí tirado no tiene nombre”, subrayó.

“Respecto a eso, me gustaría que con las imágenes entiendan lo que viene siendo el ciclismo para mi papá, para todo aquel que lo practica y disfruta verlo, y para mí. El ciclismo es felicidad, vida, es un estilo de vida sano, te brinda la oportunidad de conocer personas increíbles, ir a sitios espectaculares, compartir en familia, trasmitir emociones y así solo se use como medio de transporte más allá de la afición, ayudas al medio ambiente siendo un carro menos, entre otras grandes ventajas y cosas lindas que tiene este deporte”, continuó Luna.

“Por otro lado, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, dice: ‘Lamento mucho atraco a ciclista Óscar Sevilla. ¡Necesitamos condenas grandes de parte de los jueces para ladrones de ciclas!’ Yo, Luna Sevilla, le agradezco por lamentarlo, pero no considero que esa sea la solución adecuada. La solución no son condenas (que no se van a cumplir) después del atraco ya el daño está hecho, ya esa persona fue perjudicada, la solución puede partir de la idea de brindar seguridad, de que usted como alcalde de Bogotá nos brinde seguridad y genere conciencia para evitar actos como estos y de tal forma que no se sigan presentando”, finalizó.

Así mismo, Víctor Hugo Peña, quien hasta la fecha es el único colombiano en vestir la camiseta amarilla del Tour de Francia, escribió. “Ánimo mi amigo Óscar Sevilla. Acabemos con este flagelo”. También se unió a la lista de mensajes, Rodolfo Torres, pedalista del equipo italiano Androni. “Una lástima lo sucedido con un gran amigo, como es Óscar Sevilla. Espero que la cirugía salga bien y vuelvas más fuerte que antes. ¡Ánimo!”.

Y así a lo largo del domingo, ciclistas y diferentes equipos nacionales de este deporte como el Coldeportes Zenú, el Team Medellín, EPM, Orgullo Paisa, entre otros, se unieron en una voz de apoyo para el español. Fue una voz que retumbó y llegó hasta tierras españolas, desde donde Joaquim ‘Purito’ Rodríguez también se hizo sentir. “¡Mucha fuerza Óscar Sevilla que nada ni nadie pueda contigo capo!”.

Identificado el taxista que participó en el robo

La policía de Bogotá informó, que tras revisar las cámaras de seguridad ubicadas en la calle 125 con carrera 11, donde fue atracado Sevilla, se identificó el taxi en el que se movilizaban los ladrones. Según las autoridades, se espera que en las próximas horas se entregue el conductor del vehículo y aporte la información que conduzca a la retención de los demás integrantes de la banda.