El palmarés que avala a Nairo Quintana para seguir corriendo en la élite

Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia en 2014 (AP Photo/Marco Alpozzi). Foto: AP - Marco Alpozzi

“Soy el ciclista más ganador en la historia de Colombia y también de Latinoamérica”, fue una de las principales frase de Nairo Quintana este miércoles en su conferencia de prensa, en la que confirmó que sigue su carrera como ciclista profesional y que no se retira.

Quintana expresó sus ganas de seguir en competencia, defendió su vida de lucha y aclaró que nunca se ha caracterizado por renunciar. Y en consecuencia, dijo que quiere seguir compitiendo en el más alto nivel para “seguir dejando la bandera de Colombia en lo más alto de las mejores carreras del mundo”.

“Soy un ciclista que sigue disponible, me sigo preparando. No me rindo, quiero seguir. Mi palmarés lo avala”, dijo el pedalista boyacense.

¿Cuáles son los títulos de Nairo Quintana?

“En todos los equipos en los que he estado siempre he respondido ante mi público, en los triunfos y los retos más difíciles. Gracias al apoyo de mis equipos, entrenadores y compañeros me he convertido uno de los ciclistas más ganadores de la historia”, así explicó Nairo Quintana sus motivos para seguir compitiendo en la élite.

Campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, el colombiano, sin duda, ha sido uno de los ciclistas más importantes de las últimas dos décadas en el mundo.

Pero, además de las Grandes Vueltas, Nairo Quintana ha hecho historia en las competencias internacionales, con títulos en importantes carreras como la Tirreno Adriático, la Vuelta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco o el Tour de Romandía.

De Colombia, Nairo Quintana es el máximo ganador en la historia con más de 50 victorias, entre títulos y etapas ganadas. Números que permiten, para muchos, catalogarlo como el mejor ciclista de la historia.

Por eso, el de Cómbita quiere seguir agrandando su palmarés y anunció que en febrero viajará a Europa para tratar de sellar su vinculación a un nuevo equipo que esté en el World Tour.

“Voy a seguir batallando por competir, por continuar sobre la bicicleta hasta que el cuerpo me dé. Soy un ciclista honesto, en todos mis controles antidoping no he tenido problemas. Desde que soy profesional he cumplido las reglas y he honrado el juego limpio”.

