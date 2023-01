Empezó la rueda de prensa de Nairo Quintana: ¿se retira del ciclismo profesional?

Este miércoles se espera que se acabe la incertidumbre por el futuro de Nairo Quintana, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia.

En rueda de prensa, el boyacense dirá, desde las nueve de la mañana, cuál será su futuro. Después de las versiones que indican que Quintana habría decidido retirarse del ciclismo profesional, el pedalista convocó a los medios de comunicación para explicar cuál será su siguiente paso.

Ya empezó la rueda de prensa de Nairo Quintana, que citó a los medios de comunicación para informar de su futuro como ciclista. El ciclista llegó al lugar en el que comunicará su decisión y en minutos empezará a hablar.

A pesar de que los medios fueron citados a las nueve de la mañana, hasta el momento la rueda de prensa no ha comenzado. El equipo de prensa de Nairo Quintana informa que la conferencia empezará en breve, a pesar de los retrasos.

A las nueve de la mañana está programado el inicio de la rueda de prensa en la que Nairo Quintana aclarará las versiones que indican que su decisión sería el retiro. Siga la conferencia en vivo por El Espectador.

Ya están reunidos todos los medios de comunicación, a la espera de Nairo Quintana que citó a las nueve de la mañana para explicar cuál será su futuro como ciclista profesional.

Todo está listo para que empiece la rueda de prensa. Foto: El Espectador

Nairo Quintana fue sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje por usar tramadol, analgésico que es considerado como sustancia prohibida, pero no dopante, en el último Tour de Francia, carrera en la que el colombiano terminó sexto, más allá de que perdió ese resultado por la sanción.

De @CamiloGAmaya: "No voy a hablar del tramadol y de si esta sustancia está prohibida. Quiero hablar de Nairo. Y empezar con el niño que recorría en bicicleta los kilómetros entre Cómbita —donde el cielo casi que se junta con la tierra—, y Arcabuco".

Sin embargo, más allá de eso, Nairo Quintana nunca fue suspendido ni por la AMA, ni por la UCI. Al no ser considerada como una sustancia dopante, el pedalista colombiano podía seguir corriendo con total libertad.

No obstante, aunque intentó conseguir escuadra en el World Tour desde que el Arkea lo despidió a finales del año pasado, Quintana no ha podido encontrar un nuevo equipo para seguir en Europa.

En medio de las dudas por su futuro, el supuesto veto que le pusieron en Europa tras su sanción por usar tramadol en el último Tour de Francia y la incógnita de su siguiente paso, el pasado lunes saltó la versión del posible retiro de Nairo Quintana.

Según el periodista Luis Escobar, ante la imposibilidad de encontrar un nuevo equipo en el World Tour para seguir su carrera, el pedalista boyacense habría tomado la decisión de dejar el ciclismo profesional.

Ante los rumores, Nairo Quintana, de apenas 32 años, citó a los medios de comunicación para una rueda de prensa en la mañana de este miércoles para aclarar todas las especulaciones que rodean su futuro.

El caso de Nairo Quintana revive otras situaciones en las que ciclistas colombianos han tenido que abandonar sus carreras por sanciones impuestas por el ente rector.

Tras su salida del Arkea, después de ser sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por uso de una sustancia prohibida, tramadol, en el último Tour de Francia, Nairo Quintana empezó a buscar equipo para la nueva temporada.

Sin embargo, hasta ahora, el pedalista boyacense no ha encontrado destino, pues al parecer carga sobre sí un “veto silencioso” que no lo dejaría volver al World Tour.

En la última semana, un equipo italiano, el Team Corratec, surgió como posible destino para el ciclista colombiano, pero el mismo director del equipo, Serge Parsani, descartó su llegada.

De hecho, el italiano explicó que su equipo hace parte del MPCC (Movimiento por un ciclismo limpio) y que por esta razón sería imposible la llegada del colombiano.

“Hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo. Se necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour, pues nosotros estamos todos en el MPCC. Solo equipos como el Soudal-Quick Step, UAE, y otros que no están en el MPCC, lo podrían contratar. Igual nadie ha dicho que él no puede correr, pues no ha estado sancionado por la UCI”, dijo en entrevista para la revista Mundo Ciclístico.

Ante los rumores de su llegada a Team Corratec, el director del equipo italiano explicó que es difícil que el colombiano vuelva al World Tour tras su sanción por uso de tramadol en el último Tour de Francia.

A partir de las nueve de la mañana, hora confirmada por el equipo de prensa del corredor, Nairo Quintana hablará con los medios de comunicación sobre su futuro.

Este martes, un día antes de aclarar qué le depara el futuro, el boyacense publicó un video en el que se le ve montando bicicleta por las carreteras de Colombia.

El pedalista acompañó su publicación con un escueto mensaje que dejó a sus seguidores en un mar de dudas: “Gracias Colombia por tu cariño”.

