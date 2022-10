El sistema de puntos llegó para quedarse en el ciclismo, ¿ahora qué sigue?

Iván Sosa en la etapa cuatro del Giro de Italia // Twitter Movistar Team Foto: Twitter Movistar Team

Cumplido prácticamente el primer trienio con el sistema de ascensos y descensos en el ciclismo mundial, que se rige por los puntos dados a cada corredor y por ende a sus equipos después de cada carrera del calendario, Lotto - Soudal y el Israel - Premier Tech son los dos primeros equipos damnificados, dos que pierden la categoría World Tour y tendrán que rodar desde 2023 y hasta nueva orden bajo la categoría ProTeam.

Primero fue una temporada 2020 que, mediada por la pandemia, no brindó a la clasificación de puntos UCI la relevancia que sí tiene por estos días. Sin embargo, con el pasar de las carreras y las temporadas, los equipos que se salvaron mostraron en la clasificación final de este 2022 que el sistema implica repensar las carreras, ya no es solo pensar en las grandes vueltas.

“Hasta los últimos meses de este 2022, Movistar, Israel, Lotto, Education First, no habían pensado en los puntos. A última hora han tenido que hacer un montón de reajustes en el calendario. Hay equipos que han hecho muy mal su trabajo, que pensaban que se iban a salvar simplemente por el nombre que tienen, por ser el Lotto. Al final, pues tenía que caer dos”, analiza Raúl Banqueri, periodista español que sigue de cerca el sistema de puntos de la UCI y fue fuente clave durante la temporada para entender cómo iba funcionando.

En especial cuando el sistema oficial es oculto, no es una clasificación que la UCI tenga pública y actualice constantemente. Por esto, la labor de Banqueri, actualizando día a día por su cuenta la clasificación después de cada etapa o carrera y publicándola en internet, resultó fundamental para quienes cubrimos la temporada.

Tanta importancia resultó cobrando la clasificación que cuando uno de los equipos de más prestigio en el pelotón, el Movistar Team, se vio involucrado en el descenso, los aficionados en Twitter crearon una cuenta para saber qué tan alto era el riesgo.

“Gracias a la cuenta de Twitter que se llama a cuánto está Movistar del descenso, que me etiquetaba, todas las respuestas que tenía me llegaban a mí también, tenía 300 menciones cada día era abrir Twitter y no paraban de llegar. Gente, insultando, riéndose de Movistar o al revés”, cuenta Banqueri, a quien también terminó siguiendo Patxi Villa, uno de los hombres claves en la planificación de la temporada del Movistar.

Villa contó recientemente al Diario Marca cómo fue que el Movistar cambió de rumbo a mitad de temporada para poder zafarse del descenso.

“Nos ha tocado adaptarse a lo que necesitaba la situación. El equipo ha hecho otro calendario históricamente, pero le dimos una vuelta por el tema de los puntos. Hemos dejado de correr vueltas y hemos apostado por más clásicas. Porque los puntos de la general de vueltas de 10 días, por ejemplo, son los mismos en muchas ocasiones que en clásicas 1.1. Ha tocado esto, pero es que creo que hay que dar una vuelta al sistema de puntos”, afirmó.

Con la victoria de Iván Sosa hoy en @ltdlangkawi, la estructura de Movistar Team puede presumir de haber ganado eventos internacionales UCI en VEINTITRÉS (23) países distintos.



La lista 👇



🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇦🇷🇦🇺🇦🇹🇧🇪🇳🇱🇨🇳🇨🇴🇳🇴🇬🇧🇲🇽🇵🇱🇶🇦🇨🇭🇦🇪🇻🇪🇱🇺🇨🇦🇵🇹🇲🇾 pic.twitter.com/jaGEY6n1mP — Movistar Team (@Movistar_Team) October 13, 2022

Y es que mientras una etapa del Tour de Francia entrega 120 puntos, ganar una carrera clásica entrega 500, al mismo tiempo que carreras como el Tour de Langkawi, que ganó el pasqueño Iván Sosa hace unas semanas, le dio al Movistar 218 puntos con los que remataron la temporada. Apostar por carreras menores y enfocar de forma diferente los esfuerzos de sus corredores terminó dando frutos.

Esta será, probablemente, la forma en al que enfrenten el calendario los equipos del pelotón para la próxima temporada y el próximo trienio (2023-2025), donde se definan los próximos ascensos y descensos. Allí probablemente aparezcan más nombres como el de Raúl, gente especialista en datos que ayude a planificar los calendarios para rendir como la clasificación lo pida.

“También hay mucha ignorancia con esto, pero se habla mucho del big data y crear una lista de grandes cantidades de datos. Las aplicaciones y los vatios de los ciclistas son muchísima información, pero tienes que saber cómo gestionarla. ¿Cómo sacarle partido? Porque la información en sí sin tratarla, si no la entiendes, tampoco sirve de nada”, afirma Raúl.

