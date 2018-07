El Tour de Francia veta a Chris Froome

Según el diario francés Le Monde, los organizadores de la competencia no quieren que el británico participe de la carrera por no haber resuelto su caso de dopaje.

“Chris Froome ha sido expulsado del Tour de Francia por los organizadores. El equipo Sky está apelando”, dice el titular de una nota publicada este domingo por el periódico francés Le Monde. La nota explica que Amaury Sport Organization (ASO), propietario del Tour de Francia, está tratando de evitar que Christopher Froome sea de la partida de la carrera que inicia el próximo 7 de julio y por eso le han prohibido al equipo Sky alinear a su corredor en el evento para proteger su imagen, debido al procedimiento abierto de dopaje contra él.

El equipo británico no se da por vencido y está defendiendo a capa y espada a su máxima estrella, quien ganó hace unas semanas el Giro de Italia, demostrando que es el mejor ciclista del mundo. La defensa del Sky es que él está habilitado para correr, pues no ha recibido ninguna sanción por su supuesto dopaje y lo que está en curso es una investigación.

Su preparación final para la ‘Grande Boucle’ comenzó hace una par de semanas en los Alpes, sin embargo, puede encontrarse con las puertas cerradas ante este veto. Los organizadores del Tour, al saber que la autoridad antidopaje de la Unión Ciclista Internacional aún no ha decidido si solicita una sanción para el británico por el resultado analítico adverso por salbutamol en la pasada Vuelta a España, le han aplicado el artículo 28.1 de su reglamento.

Con este artículo la organización toma la posición de rechazar la participación de un equipo o de algunos de sus miembros coya presencia pueda dañar la imagen o reputación de la carrera. Y no sería la primera vez que lo hacen. En 2006 lo tomaron esta medida con el Astana de Manolo Saiz (involucrado en la operación puerto). Sin embargo, el TAS garantizó tres días antes de la carrera, que el equipo tomara salida. De igual manera lo hicieron en 2008 con Alberto Contador y el Astana como castigo al dopaje de Vinokúrov y Kasheckin.

Tanto el Sky como los 17 equipos World Tour que tienen asegurada su participación y los cuatro invitados, ya han hecho pública la lista de corredores que serán de la partida, entre ellos Froome, no obstante, la última palabra no se ha dicho y todo parece indicar que los esfuerzos por parte del equipo británico no serán suficientes. En caso de que esto ocurra, el colombiano Nairo Quintana se quitaría de encima a uno de sus máximos rivales por el título.

Froome ha ganado cuatro Tours y, después de imponerse en el último Giro, se había unido a Eddy Merckx y Bernard Hinault como únicos ciclistas que en la historia se habían impuesto de manera consecutiva en las tres grandes vueltas por etapas, Vuelta, Giro y Tour. En el equipo Sky el que si correrá será la joya del ciclismo, el colombiano Egan Bernal, quien hará se debut en una de las grandes, nada menos que en el Tour y sin Froome.

En varias ocasiones, el presidente de la UCI, David Lappartient había señalado en una entrevista en Sporza que el equipo Sky debería suspender a Froome. “Sin que yo hable sobre la cuestión de la culpabilidad, me parece que es lo más fácil para todos. No me corresponde a mí intervenir en este momento, pero Brailsford tiene que asumir su responsabilidad, creo que el pelotón también lo quiere, y los pilotos están cansados de estar asociados con el dopaje”, resaltó.