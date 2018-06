Movistar hace oficial el tridente Quintana, Landa y Valverde para el Tour

El equipo Movistar estará liderado en el Tour de Francia (7 de julio - 29 de julio) por el colombiano Nairo Quintana y los españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa, anunció este martes la dirección de la única formación española que participará en la gran ronda gala. Quintana, con tres podios en su haber en la Grande Bouclé (dos segundos y un tercer puesto), busca desquitarse de su decepcionante actuación en 2017, cuando sólo pudo ser duodécimo.

El colombiano de 28 años llegará al Tour avalado por su victoria de etapa a mediados de junio en la Vuelta a Suiza, donde finalizó tercero en la general. Valverde, de 38 años, también tiene cuentas pendientes con la ronda gala, tras sufrir una caída en el prólogo del año pasado que le obligó a abandonar y lo mantuvo alejado de la competición hasta el inicio de esta campaña.

The roster you've been waiting for: here's our lineup for the 105th edition of @letour! / El equipo que estabais esperando: ¡estos son los ocho Movistar Team que disputarán el #TDF2018! #RodamosJuntos pic.twitter.com/wnb5sNJols