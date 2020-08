El Tour de las primeras veces

La edición 107 de la carrera francesa, que comenzará este sábado, tendrá varias novedades, unas generadas por la casualidad y otras por la causalidad del COVID-19. El distanciamiento primará.

Luego de imprimir Madame Bovary, Gustave Flaubert (Ruan, 1821) se reunió en su casa con Máxime du Camp, su mejor amigo, y se limitó a decirle, antes de cualquier intercambio de palabras, que las primeras veces siempre terminaban en nuevas realidades. Y que de esos saltos continuos era que se componía la existencia. Eso que dijo Flaubert hace 164 años, y con una sinceridad extrema, aplica en el ahora, en todos los campos, incluso para la edición 107 del Tour de Francia que comenzará este sábado, una competencia que hace algunos meses se veía como un desafío fantasioso y que fue materializada con un solo objetivo: evitar que el coronavirus permee la burbuja del ciclismo.

Pero volviendo a las primeras veces, que en el deporte pueden generar otros desenlaces, hay que resaltar que en esta oportunidad, como no sucedía hace ocho años, solo un campeón de la prueba tomará la partida en Niza. El Tour nos tenía acostumbrados a contar con dos y hasta tres vencedores de ediciones anteriores, pero la situación, el calendario y las decisiones internas de los equipos han hecho que Egan Bernal sea el único ganador que aparecerá en la línea de salida.

Y no solo eso: el Ineos, desde ayer Ineos Grenadiers (se presentó al nuevo patrocinador y la nueva indumentaria), tendrá por primera vez más integrantes latinoamericanos (Richard Carapaz y Andrey Amador) que británicos (Luke Rowe) en carrera, algo poco usual para una escuadra que siempre ha apostado por fortalecer a los suyos y hacer de ellos los mejores en la mejor cita. Las circunstancias, y el objetivo de mantener ese monopolio, obligaron a esa determinación.

En el caso de los ciclistas colombianos también será la primera vez que haya tantos (10 en total) desde 1992, sin dejar de lado el debut de hombres como Miguel Ángel López, Hárold Tejada y Sergio Higuita. Además, si de hablar de corredores nacionales se trata, será la primera vez que los últimos cuatro ganadores colombianos del Tour de L’Avenir estén juntos en la prueba más importante de todas: Nairo Quintana (2010), Esteban Chaves (2011), López (2014) y Bernal (2017). Pero ahí no terminan las primeras veces, pues, valga la redundancia, será la primera vez que esta competencia, tan longeva y tradicional, comience a finales de agosto y termine en septiembre. Cambio drástico para una cita habituada a la canícula intensa y constante del verano.

“Nos tenemos que acostumbrar a lo que se está viviendo. Y adaptar, que es al final de cuentas los que nos lleva al éxito”, dijo Christian Prudhomme, director del Tour y quien ha tenido una labor titánica porque, por primera vez, tuvo que convencer más de la cuenta a los patrocinadores, y al gobierno francés, de que la viabilidad de la prueba no estaba en peligro.

Las carreteras de la Francia rural no estarán atestadas de fanáticos, sino que por primera vez en este deporte habrá controles para que no haya más de cinco mil personas en los ascensos (autorizado por el gobierno). Si bien sigue siendo gratuito ver a los mejores del mundo, madrugar y tener paciencia serán virtudes necesarias para quienes quieren estar cerca, pero a la vez no tan cerca de los protagonistas.

Y, por último, para terminar con la repetición de las primeras veces, habrá controles como nunca antes (pruebas PCR), tapabocas en cantidades, salas de prensa con distanciamiento de metro y medio entre cada persona, quietud y reposo tanto en las salidas como en las llegadas, y atención a periodistas de manera virtual.

Todo lo anterior sin olvidar que los jueces ya no tendrán el control total del Tour, pues el grupo médico que integra la Célula COVID, como la han denominado los organizadores, también podrá tomar decisiones radicales cuando la salud de toda la caravana esté comprometida. Así las cosas, este Tour de Francia 2020, el de los enmascarados, tan raro y tan esperado, ya no será rutina, sino pura novedad. Ojalá no haya un campeón nuevo y Egan Bernal rompa con esa disposición de las primeras veces.