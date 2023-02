Entre idas y vueltas: la actualidad de Egan Bernal

Egan Bernal no pudo participar en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo por una molestia en su rodilla. Foto: Getty Images

Luego del accidente que casi le quita la vida en enero de 2022, Egan Bernal ha estado entrenando para regresar a lo más alto. El colombiano, que ha sido campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, ha trabajado para sumar kilómetros en los últimos meses y ha participado en algunos certámenes del calendario de la UCI (Unión Ciclística Internacional).

No obstante, su viaje de regreso a la élite no ha sido un proceso lineal. Algunas molestias físicas se han cruzado en su camino, por lo que no ha tenido la continuidad deseada. Este lunes se confirmó que el pedalista de Ineos no estará en la Vuelta a Andalucía, pues el equipo aspira a que se recupere de buena forma y así evitar recaídas.

Más deportes: La Vuelta a Andalucía: el próximo reto de Tadej Pogacar, el mejor ciclista del mundo

De acuerdo con ‘La Gazzetta dello Sport’, diario italiano especializado en ciclismo, el colombiano presenta fuertes dolores, que no le habrían permitido mostrar su mejor versión en caso de haber participado en la clásica andaluza.

Las molestias han sido constantes en el último tiempo. Su primer reto del año fue la Vuelta a San Juan en Argentina, competencia en la que sufrió una molestia en la rodilla izquierda que le impidió continuar.

Lo invitamos a leer: “No quiero esconderme más tiempo”: Jakub Jankto dice que es homosexual

Días después, el corredor de Ineos llegó a Bucaramanga para competir en los Campeonatos Nacionales de Ciclismoe y realizó una serie de entrenamientos, pero al no recuperarse por completo desistió de participar en las pruebas de contrarreloj y de ruta.

Ahora, la meta más cercana del zipaquireño es deshacerse de dicha molestia para volver a competir y prepararse de la mejor manera para disputar una de las tres grandes vueltas. Dependiendo de su evolución, Bernal podría hacer parte del grupo de pedalistas que disputarán la París-Niza, competencia que irá del 5 al 12 de marzo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador