“Es bonito volver a pelear en la punta”: Egan Bernal en el inicio del Tour

Egan Bernal, en la previa del Tour de Francia 2023. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

Ya empezó el Tour de Francia 2023 y también el camino de los colombianos en la Grande Boucle. La mayoría de los focos están sobre Egan Bernal, que ganó la carrera en 2019 y estuvo casi un año por fuera de competencia en 2022 después de un accidente que casi acaba con su vida a principio de año.

En este Tour, la edición 110 de la carrera más importante del ciclismo mundial, el colombiano volvió a una gran vuelta en la segunda gran cita de 2023.

Al respecto, el de Zipaquirá aseguró, después de la primera etapa que se corrió este sábado en Bilbao, que se siente en gran forma para lo que viene.

“El Tour de Francia es diferente. He hecho varias carreras este año, pero siempre iba en grupo y sufriendo. Ahora estoy en una mejor forma”, explicó el corredor del Ineos.

A lo que agregó: “Es bonito sentirse adelante, volver a pelear en la punta. Se siente que es el Tour de Francia. Hacer esta carrera lo vale todo”.

Así le fue a Egan Bernal en la primera etapa del Tour de Francia 2023

El ganador del primer día fue Adam Yates, que se impuso a su hermano Simon Yates en el tramo final de la carrera.

Detrás de los británicos llegó un pequeño grupo con los favoritos, corredores como Tadej Pogacar y Jonas Vigegaard, el campeón vigente, a 22 segundos del líder.

Justo después, a 43 segundos, llegó el grupo de Bernal, junto a otro colombiano: Harold Tejada, del Astana.

“Llevaba el pulso muy disparado. La etapa tuvo mucha tensión. Se sentía la calma antes de la tormenta, mucho silencio, nadie hablaba, pero todos sabían que en cualquier momento empezaba la pelea. Así son todas las primeras etapas del Tour y nuestro equipo hizo muy buen trabajo”, dijo Egan Bernal.

Para las próximas etapas, Bernal aseguró que muchos corredores que este sábado no brillaron irán a buscar un triunfo. “Hay muchos corredores que no llegaron adelante y que mañana intentarán ir por la etapa. La última subida no será dura y otros corredores podrán estar en la pelea. El lunes es etapa al sprint. Hasta la cuarta etapa va a haber muchísima tensión”.

