Etapa 10

Esteban Chaves perdió toda opción de pelear por el título del Giro de Italia

Redacción deportes

Primero se especuló con una caída. Después una cámara lo tomó rodando con una aparente tranquilidad, sin muestras de haberse golpeado, y esa versión se esfumó. Después de los cuestionamientos empezó a rondar el rumor de un malestar, de no sentir bien las piernas, hasta que el director del Mitchelton Scott se adentró a decir que se trataba de una alergia al polen, que la cantidad exagerada por esta época en Italia lo afectó, lo debilitó, no le permitió seguir con el grupo principal en el ascenso al Fonte Della Creta, la primera subida del día, de segunda categoría, algo que no ameritaba mayor problema.

El ciclismo resulta ser siempre un espectáculo bello, pero caótico, injusto en algunos casos. Y este martes le tocó a Esteban Chaves ser el protagonista, no por la manera de sobrepasar a los demás en la montaña, sino por la fragilidad que también está implícita en un deporte que mantiene a sus atletas en estado de alerta perpetua.

Le puede interesar: "Soy ciclista porque me gusta sufrir"

Y como era de esperarse, conocida la noticia en la punta de carrera, el pelotón, como el más vil de los verdugos jugando con su víctima, aceleró el paso, empezó a tirar más y a de poco fue sacando de combate a uno de los favoritos al título. Primero fue el Sky, luego el Astana y así de manera sucesiva se fueron turnando los principales rivales del colombiano. Porque cuando uno de los grandes está en aprietos nacen alianzas momentáneas. Así es la manera de correr, así se aprovecha la desgracia del otro.

Por más que algunos gregarios se quedaron para ponerle la rueda, para tratar de ayudarlo a cazar el grupo, las piernas no dieron y Esteban tuvo que ver cómo el lote se alejaba más y más, y las diferencias aumentaban y el tiempo, imperfecto, se puso en su contra, también su cuerpo. Al final fueron 25 minutos y 24 segundos los que cedió el ciclista del Mitchelton Scott, un umbral que da por terminada su pelea por la Maglia Rosa, que le demuestra al mundo la dureza intrínseca del ciclismo y la delicadeza de quienes optaron por este deporte.

Chaves pagó el desgaste de la primera semana y de qué manera. Ahora, si no decide poner pie en tierra, será un gregario de primera para su compañero Simon Yates, quien conservó el liderato de esta competencia en un día en el que el esloveno Matej Mohoric fue el mejor luego de los 244 kilómetros (la etapa más larga de esta edición). El mejor colombiano fue Jarlinson Pantano en el octavo puesto con el mismo tiempo del vencedor, mientras que Sergio Luis Henao, que tuvo opciones de pelear por la victoria, arribó en el puesto 34.

Este miércoles será la etapa 11 con un trayecto de 156 kilómetros entre las poblaciones de Assisi y Osimo con un final en premio de montaña de cuarta categoría.

Así van los colombianos en la general:

1. Simon Yates 43:42:38

12. Miguel Ángel López a 2:37

15. Carlos Betancur a 2:49

17. Sergio Luis Henao a 3:17

39. Esteban Chaves a 25:26

45. Jarlinson Pantano a 30:55

60. Rodolfo Torres a 42:29

73. Darwin Atapuma a 58:41

90. Dáyer Quintana a 1:17:59