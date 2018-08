Esteban Chaves y su batalla contra la mononucleosis

Redacción deportes

El Giro de Italia 2018 parecía ser la carrera del regreso triunfante de Esteban Chaves, el ciclista bogotano que en los últimos años ha tenido que sobreponerse a varias dificultades, como lesiones, la muerte de personas muy cercanas, desamores y momentos que no le han permitido sentirse del todo bien. En la carrera parecía ser el líder del equipo Mitchelton, cuando ganó la etapa seis en el mítico monte Etna. Sin embargo, su cuerpo tuvo una reacción extraña que le causó sentirse sin fuerzas, no poder ser él.

La carrera que sería su regreso terminó siendo un martirio. Con la verraquera que le heredó a sus padres Jairo y Carolina, pedaleó hasta el final. Era un mano a mano con él mismo, ya no había clasificación que importara. El objetivo era terminar, por más de que sintiera que no pudiera, y lo logró.

Luego llegaron los análisis médicos para encontrar la razón de su recaída. El equipo lo apoyó, lo puso al servicio de los especialistas y le diagnosticaron el virus de Epstein-Barr (mononucleosis) y el proceso de sinusitis crónica.

“Epstein-Barr no es un virus nuevo ni poco común, pero en las pruebas de Esteban demostró que estaba ganando fuerza y ​​atacando cuando su sistema inmune estaba deprimido o en tiempos de fatiga, más obviamente en carreras o períodos de entrenamiento de alta intensidad. Su fuerza probablemente permitió la introducción de otros virus en su cuerpo”, destacó el médico del equipo australiano Manuel Rodríguez.

“Después de un período de descanso y tratamiento para los virus, Esteban fue autorizado para una cirugía menor de los senos paranasales antes de emprender un período de recuperación final”, añadió.

No hay plazo para su regreso a las carreras, sin embargo, ya se volvió a subir a la bicicleta. No estará en la Vuelta a España 2018 y seguramente tampoco alcance a estar en forma para los Campeonatos del Mundo de Ruta. No obstante, lo importante no es eso sino el estado de salud del corredor bogotano.

“Ha sido un período difícil. Desde 2012 no he estado sin montar en bicicleta tanto tiempo, especialmente porque no puedo. No es tan rápido como tu quisieras. En este deporte, estamos acostumbrados a respuestas y resultados rápidos y este proceso fue lento y el tiempo puede volverte loco”, destacó Esteban, quien agradeció el apoyo que ha recibido de los miembros de su equipo. “Trabajamos muy bien con el equipo y quiero agradecerles por su apoyo y paciencia, desde la cabeza con Shayne y Gerry, hasta los masajistas y mecánicos que me han acompañado en este proceso”.

Finalmente, se mostró contento de poder volver a subirse a la bici y se mostró confiado de regresar más fuerte. “Estoy feliz de estar de vuelta en la bicicleta. Todavía duele con seguridad, pero ya puedo sentir algunas diferencias; es un sufrimiento diferente del que tuve antes. Ahora es el sufrimiento normal que tenemos cuando comenzamos de nuevo después de un tiempo de entrenamiento tan largo. Estamos en el camino correcto de nuevo y tenemos que mantener la paciencia y la confianza como siempre”.