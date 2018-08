“Me dieron calambres a falta de 300 metros de la meta”: Miguel Á. López

EFE

El ciclista colombiano Miguel Ángel López, del Astana, ha valorado la victoria conseguida en el Picón Blanco en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, que de paso le ha dado el liderato de la prueba española. En declaraciones tras la disputa de la jornada, López ha señalado que a pesar de haber abierto un hueco de 20 segundos en el tramo final, han sido momentos duros en los que procuró mantener las fuerzas hasta el final a pesar de haberse lanzado con tanta anterioridad.

El boyacense confesó que faltando de 300 metros para la meta empezó a sentir calambres en la parte posterior de la pierna, lo que lo hizo más frágil ante el ataque de su compatriota, Iván Sosa, quien al final estuvo a punto de robarle el triunfo en el último repecho del día.

Le puede interesar: El empuje de Miguel Ángel López

“Sabía que tenía un poco más de velocidad al final, por lo que no he hecho el esfuerzo de intentar atacar de nuevo porque ahí es donde las piernas explotan totalmente y he tratado de aguantar hasta los últimos metros", apuntó luego de un final de infarto en el que el ciclismo colombiano fue el gran triunfador.

Lea aquí: Miguel Ángel López le ganó el duelo a Iván Sosa en la Vuelta a Burgos

Por último, López también se refirió a lo que resta de la competencia. "Quedan dos etapas muy bonitas, el viernes en Clunia con un kilómetro final de subida, y el último día en Neila", afirmó con respecto a un lugar en el que ganó el año pasado, pero sin poder pelear el título (terminó en la cuarta casilla de la general dominada por Mikel Landa).