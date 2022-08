Evenepoel y Roglic se miden contra el reloj en el reinicio de la Vuelta a España

El ciclista belga Remco Evenepoel, del equipo Quick Step, con el maillot rojo de líder de La Vuelta Ciclista a España. Foto: EFE - Javier Lizón

La etapa del martes en la 77ª edición de la Vuelta es una crono de 30,9 kms. completamente llana entre Elche y Alicante que se presume un pulso entre los dos grandes favoritos, el líder Remco Evenepoel y el dominador de los últimos años Primoz Roglic, para resituar la carrera de cara a sus dos últimas semanas.

No obstante, la jornada ofrece el interés añadido de ver como se desenvuelva la Armada española liderada por un renacido Enric Mas, segundo en la general a 1:12 del joven belga, y los emergentes Carlos Rodríguez y Juan Ayuso, cuarto y quinto, a 2:33 y 2:36, por detrás de un Roglic que ya ha cedido 1:53.

Una tercera bala para la crono es la del portugués Joao Almeida, especialista en la modalidad y aún jefe de filas del UAE de Ayuso, séptimo a 4.32 de Evenepoel.

Fernando Escartín, director técnico de la Vuelta, cree que “los favoritos a la general no deberían tener excesivos problemas” con el recorrido, pero sí considera que “otros corredores con un perfil de escalador más puro podrían verse en aprietos”.

También avisó de que “habrá que estar pendiente de la parte final, que recorre la costa del Levante”, porque “se puede levantar mucho viento”.

Evenepoel: “Ser líder de la Vuelta es un sueño”

El belga Remco Evenepoel (Quick Step), líder de la Vuelta con una ventaja con la que no contaba de antemano, recordó que aún no ha ganado ninguna etapa, lo que sigue considerando un objetivo en la carrera.

“Ha sido una semana muy dura, pero he tenido buenas sensaciones y he recuperado bien. Llevar el maillot rojo antes de la contrarreloj es la mejor manera de pasar el día de descanso. Obviamente no habíamos planeado esta situación, pero es mejor esto que estar 2 o 3 minutos atrás”, dijo.

Para Evenepoel, quien afronta su segunda prueba grande después de su intento fallido en el Giro 2021, el hecho de haber pasado las primeras etapas de montaña con éxito “ha sido un sueño”, pero aún tiene la espina clavada de no haber levantado los brazos en una meta.

“Todavía no he ganado una etapa, así que ese sigue siendo mi principal objetivo. Es muy especial llevar el maillot de líder y estar delante de los mejores escaladores del mundo. Es un sueño que se está haciendo realidad, pero también quiero una victoria de etapa en una gran vuelta. Ójala pueda hacerlo mañana en la crono, explicó.

