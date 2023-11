Exciclista Álvaro Mejía denunció ser víctima de robo en Risaralda

Álvaro Mejía, en los años noventa, con los colores del equipo Motorola. Foto: Archivo Particular

El ciclitsa retirado Álvaro Mejía Castrillón, campeón de los jóvenes en el Tour de Francia de 1991, denunció que este lunes en la madrugada ladrones ingresaron a su finca en Santa Rosa de Cabal y se llevaron unas bicicletas cuyo valor total ascendería a los 80′000.000 millones de pesos.

“Me robaron siete bicicletas. No estaba en la casa y cuando llegué me di cuenta de lo que había pasado”, relató Mejía, de 56 años, sobre los hechos. “Vi la puerta violentada y cuando fui a donde estaban las bicicletas ya no estaban”.

Durante su etapa como profesional, el pedalista risaraldense disputó 12 grandes vueltas entre 1990 y 1995. Corrió seis veces el Tour de Francia, cuatro la Vuelta a España y dos el Giro de Italia. Participó en cinco mundiales.

Mejía logró su mejor resultado en la ronda francesa en 1994, cuando quedó cuarto de la clasificación general. Tres años antes se había consagrado como el mejor de los jóvenes en la Grand Boucle. Se retiró a temprana edad (28 años) para dedicarse a la medicina.

La inseguridad no da tregua y así lo han reportado distintas personalidades a lo largo del país. El pasado fin de semana, por ejemplo, el actor Juan Pablo Raba y el empresario Carlos Ríos Velilla fueron víctimas de asalto en los cerros de Bogotá.

