Giro de Italia 2024: recorrido, perfiles y altimetría de todas las etapas

Etapa 9 del Giro de Italia 2024: (AVEZZANO - NAPOLI). Etapa con dos partes separadas. Los primeros 180 km son una aproximación al exigente final. La primera parte transcurre principalmente por carreteras en su mayoría rectas intercaladas con varios túneles. Tras bordear la costa del Tirreno, llegamos a la zona del Monte di Procida, donde se desarrollan los últimos y exigentes kilómetros. Las carreteras están en buen estado, pero con calzadas estrechas y continuos cambios de dirección y pendiente. A destacar después de Torregaveta llegamos a Baia la repentina pendiente del 14% que nos lleva al Lago Lucrino desde donde giramos para Pozzuoli, Posillipo desde donde descendemos con la larga bajada de Via Petrarca hasta el centro de la ciudad y los últimos kilómetros. Últimos 3 km perfectamente llanos por la via Dohrn y la via Caracciolo hacia el este para girar en una rotonda en el último km y desandar la via Caracciolo hasta la meta. Recta de llegada de 900 m sobre asfalto, anchura 9 m.

Foto: Giro de Italia