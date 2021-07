“Hasta lagrimas me salieron por no poder quedar en el podio”: Rigoberto Urán

Rigoberto Urán cerró su participación en el Tour de Francia 2021 con un nuevo Top 10, el séptimo en las ocho veces que ha participado.

El colombiano terminó en la décima casilla después de pelear durante las tres semanas de competencia por meterse en el podio de la carrera.

No fue hasta en las últimas jornadas que Rigo perdió los puestos de privilegio en la carrera, momento que según sus propias palabras fue muy difícil.

“Fue muy duro, hasta las lágrimas se me salieron porque me encontraba demasiado bien. Pensaba que iba a quedar en el podio porque la condición que tenía era muy buena. Me había preparado muy bien, pero desafortunadamente tuve dos días muy malos donde se perdieron todas las posibilidades”, dijo Urán después de la última jornada de la Grande Bouclé.

“El equipo había hecho un trabajo fenomenal. Desde el principio estuvimos ahí y al final se perdió todo. Seguimos y el otro año volveremos”, agregó el corredor de Urrao.

“Aquí terminamos nuestro Tour con toda la actitud. Eso es lo que enseña a uno este deporte, a terminar las carreras, llevarlas a cabo. Uno no se puede confiar, hasta no terminar acá en París no puede decir nada”, puntualizó el corredor del Education First que ahora se alista para disputar los Olímpicos con Colombia en menos de una semana.

“Las carreras de un día son muy especiales. Realmente cualquiera lo puede hacer bien, todos tienen buena experiencia. El recorrido es duro entonces es muy difícil predecir la carrera de un solo día. Controlar los Olímpicos es muy complicado porque el país que más tiene son cinco corredores”, aseguró Rigo sobre la cita Olímpica.

El antioqueño, además, confirmó que Daniel Felipe Martínez no estará en Tokio 2020, baja importante para Colombia que irá a las justas solo con cuatro corredores (Urán, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Esteban Chaves).