Javier Ríos, el hombre detrás del ciclismo antioqueño

La segunda etapa de la Vuelta a Antioquia ya se había acabado. En el fondo se escuchaba el mar golpeando contra las costas de Arboletes cuando Javier Ríos, presidente de la Liga de ciclismo de Antioquia, entró a la recepción del hotel. Caminaba como contando bien los pasos, lento, como dice Piero. Al acercarse me extendió el brazo y me ofreció el puño. “¿Mijo, cómo está? ¿Si lo han tratado bien?”, me preguntó. Afirmé, lo saludé y él siguió su camino para recibir a los demás.

A Don Javier, como le dicen todos en la carrera, no le gusta saludar de lejos. No importa si quien lo llama está al otro lado de la sala, él acude hasta donde le toque para ofrecer su bienvenida, para chocar puños, para hacer sentir a los demás bien recibidos.

Pocos en Colombia saben de ciclismo tanto como él. Sentados en el lobby, esta vez en Santa Rosa de Osos, conversamos. Don Javier Ríos, que ha vivido siempre al lado del ciclismo, recuerda su vida. Habla suave y despacio. El tiempo pasa. Los temblores de sus manos lo delatan. Diferente a lo que pasa con sus recuerdos, su lucidez y su relato, fruto de su experiencia tras más de 55 años en el deporte de las bielas.

Javier Ríos siempre estuvo en la acera del deporte, de una u otra manera. De joven jugaba baloncesto, trotaba y, por supuesto, montaba en bicicleta. De ahí su estampa delgada y erguida, a pesar de los años. Un accidente, cuando un carro lo arrolló y lo arrastró por cinco cuadras, en la Medellín de la década de los 80, le generó una fractura muy grave en su pierna derecha. Por eso, le agarró miedo al aparato y se inclinó más hacia el lado de la dirigencia deportiva.

Era una pasión que ya tenía. Un poco antes, en Bello, cuando era profesor de sociales o todero, según dice él, porque su tenía que enseñar psicología, filosofía y hasta historia, creó su primer equipo de ciclismo. Él, observador como es, miraba que sus estudiantes siempre llegaban en bicicleta al colegio, así que les preguntó si no sería bueno empezar a crear una escuadra para competir de forma local.

Y así inició. Entrenaban los domingos en la mañana hasta que, con el tiempo y sus devenires, se creó el equipo La Esperanza. Una marca indeleble en el espíritu de Javier Ríos que, de refilón y sin esperarlo, quedó enamorado del ciclismo. El equipo, 55 años después, todavía persiste, así como lo hace Don Javier.

Esa pasión la descubrió en Yolombo, su tierra natal. Era niño. Recuerda que una tarde en la plaza, al lado de la iglesia, sus padres estaban hablando con unos amigos y uno de ellos le preguntó si quería ver un monstruo. Un frio le recorrió todo el cuerpo, le dio miedo. Imaginaba una figura venida desde las cavernas. Una bestia, que escupía fuego, tenía cachos y cola larga.

Pero, no. Le mostraron un visor estereoscópico, un aparato que reproduce fotografías con una pequeña palanca que las van pasando de una en una. Eran recortes de prensa de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. Y el monstruo con el que lo asustaron, era en realidad Ramón Hoyos Vallejo, pentacampeón de la Vuelta a Colombia. Monstruo era, eso sí, no le mintieron. Fue amor a primera vista.

Su familia, de campesinos, no tenía plata para comprar bicicletas, así que le tocó aprender por puro impulso. “Yo siempre me lancé a todo”, recuerda. Con sus amigos alquilaban ciclas en el pueblo y empezaban a soñar con emular a los grandes pedalistas de esos tiempos.

Don Javier recuerda todos los nombres que veía y coleccionaba en recortes de periódicos. Mira de reojo mi libreta, para que no se me olvide anotar ninguno: Ramón Hoyos, Honorio Rúa, Héctor el Negro Mesa Monsalve, Pedro Nel Gil, Juan Pantalla Montoya, Francisco Luis Otalvaro, Roberto Cano Ramírez el Sastre de Envigado, Justo Pintado Londoño y Condado Tito Gallo. Sus héroes de infancia, los que forjaron la pasión de su vida.

Pocos dirigentes han logrado su grado de influencia para el deporte colombiano. Creador de cuatro carreras clásicas de élite (Rionegro, Marinilla, Marco Fidel Suárez y Carmen de Viboral) Javier Ríos sin duda tiene un legado imborrable en el ciclismo colombiano.

La Vuelta a Antioquia, otra de sus herencias más importantes, tiene un significado especial para él. De las cinco carreras que organiza esta fue la única que él no creó. La hizo el padre Jaime Mira, su parcero del alma, como lo nombra.

Mira fue quien metió a Ríos de lleno en la dirigencia del ciclismo. Él, que se acaba de pensionar el Fabricato, donde trabajaba como Supervisor general, fue invitado por el cura a la Liga de ciclismo de Antioquia. Con los años Javier Ríos heredó el papel de mando que ocupaba Jaime Mira, que siempre siguió a su lado, organizando las carreras ciclísticas, hasta su muerte en 2018.

Duele recordar. La voz se quiebra y la mirada baja. El momento lo marcó. Ocurrió cuando se corría la Vuelta a Antioquia ese año. El grupo principal había llegado a Remedios y salía para Segovia. En la noche a Don Javier lo llamó una sobrina de Jaime Mira y le dijo que el padre había fallecido. Entre lágrimas, le contó al otro día a la caravana y a los corredores. El vacío fue inmenso, todavía no se llena. En la última jornada de esa carrera, en el velódromo en el que terminaba la etapa, le rindieron un último homenaje a Jaime Mira cuando el carro fúnebre, cargando el ataúd, le dio cuatro vueltas a la pista en su honor.

Don Javier Ríos ya sabe que su tiempo en la Liga de Antioquia terminó. Al menos en la presidencia. La pasión no lo abandona, pero en 2022 dejará de su cargo, entregará la posta. Dice que está cansado y que ya no quiere llevar el peso y la presión de su puesto. En la Liga de Antioquia, que maneja las disciplinas de ruta, bicicrós, ciclomontañismo y pista, hay 108 clubes inscritos y 3000 deportistas vinculados. Y todo eso pesa y Don Javier dice que sobre los hombros esa carga deja de ser soportable.

Ríos está listo para dejar su legado. Dice que no lo había hecho antes porque quería proteger la Liga de quienes querían enriquecerse con el ciclismo. “Este es un trabajo ad honorem, no es por plata. El que piense que acá se gana dinero no le sirve a la liga”.

Don Javier es exigente. Por eso, construyo lo que tiene ahora. Habla de Rigoberto Urán, de Mariana Pajón, de Santiago Botero, de Marlon Pérez y tantos otros. Lo hace con orgullo. Dice que los vio crecer y que conoce todas sus historias. Una charla pendiente. Aunque, antes de cualquier cosa recuerda el que considera su gran fracaso: no dejarle a Medellín un velódromo cubierto y con pista de madera.

“A mí me quieren de todos los equipos y de todas las ligas, pa’ que sepa”, me dice. Y razón no le falta. Lo saludan en los pueblos, en los carros, en los hoteles y en las etapas. Los corredores y los directores de equipo. Todos le muestran señales de respeto. La gente lo quiere.

“Obed, ya acabé”, le dice a su cuñado para que lo lleve hasta su hotel. Otra vez me ofrece el puño y me agradece. Antes de irse me cuenta que está escribiendo un libro y me dice una frase, una idea de lo que para él representa este deporte: “El ciclismo es uno y no es para egoístas. Pa’ que sepa mijo, pa’ que sepa”.