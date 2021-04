Jesús David Peña, del equipo Colombia tierra de atletas, ganó la primera etapa y por consiguiente es el líder de la Vuelta de la Juventud 2021.

Jesús David Peña, ciclista del equipo Colombia Tierra de Atletas, fue el vencedor de la primera etapa de la edición número 54 de la Vuelta de la Juventud. El corredor nacido en Cundinamarca se quedó con un circuito de 10 vueltas y que constó de 118 kilómetros en la ciudad de Cúcuta.

Si bien la jornada fue combativa desde el inicio, fue con la escapada de 17 corredores que la etapa se volvió mucho más intensa para la afición motilona que pudo asistir a la primera competencia a nivel nacional que se pudo realizar este año en medio de la pandemia del COVID-19.

Sergio Granados (Fundación Esteban Chaves), Elkin Malaver (Bici Strongman), Erick Lavado (Herrera Sport), Mateo Jaramillo (Avinal), Iván Ojeda (Construcciones Zea), Anuar Castillo (Ampro), Santiago Escudero (Sistecrédito-GW), Cristian Valentín (Alcaldía Ventaquemada), Víctor Ocampo y Juan Esteban Martínez (Colnago), Steven Bayona y Camilo Castro (UAE Team Colombia), Didier Merchán, Jesús David Peña y Jeisson Casallas (Colombia Tierra de Atletas-GW), Óscar Fernández y José Urián (Boyacá Avanza) fueron los 17 ciclistas que se escaparon y dieron de que hablar en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud 2021.

Jesús David Peña, que fue campeón de la Vuelta de la Juventud en 2019, afirmó luego de ganar este lunes que “fue una etapa bastante exigente, de mucho calor, estuvimos ahí adelantico, mirando cómo se iba moviendo la etapa. Con mis compañeros Didier Merchán y Jeisson Casallas estuvimos adelante en la fuga, siempre los tres comunicándonos, hablando, mirando cómo se movía la carrera, mirando los otros rivales y estuvimos al ataque, porque no nos guardamos nada. Somos un equipo fuerte, muy unido y al final sabía que lo podía intentar de lejos, Merchán también me dijo que lo intentara, así lo hice y se me dieron las cosas”.

La segunda etapa de la Vuelta de la Juventud, que se correrá este martes 6 de abril, tendrá un recorrido 76.7 kilómetros con salida en la localidad de Villa del Rosario y con final en Pamplona, Un puerto de segunda categoría ubicado en el Alto Camellón se destaca en el trayecto de la jornada.