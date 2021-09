Juan Sebastián Molano ganó la primera etapa y es líder de la Vuelta a Sicilia

El velocista colombiano Juan Sebastián Molano (UAE) ganó este martes en Licata la primera de las cuatro etapas de la Vuelta a Sicilia, para hacerse con el ‘maillot’ de líder de esta carrera preparatoria para el Giro de Lombardía, el 9 de octubre.

Si quiere seguir leyendo sobre ciclismo, puede ingresar aquí

“El equipo estuvo espectacular. Controló la etapa durante todo el día y ha sido un final que nos ha venido muy bien a Maxi y a mí. En el último kilómetro sabíamos que había un corredor delante (Albanese), pero los dos estábamos muy fuertes. Espero que la gente que no creía en mí ahora cambie de opinión”, dijo Molano.

El italiano Vincenzo Albanese (Eolo) intentó escaparse a dos kilómetros de la llegada, aprovechando un final llano pero bastante tortuoso en la costa sur de Sicilia. Pero vio como Molano, perfectamente lanzado por su compañero argentino Maximiliano Richeze (tercero), lo alcanzó y le quitó la victoria en los treinta últimos metros de esta primera etapa de 179 kilómetros.

Puede leer: Luis Felipe Laverde: Lo que queda tras el paso del pelotón

“Dedico la victoria a mi equipo, a mi familia y a los que creen en mí. Significa que en la Vuelta (a España) estaba bien. Me caí y no pude terminar, pero no bajé la cabeza. Mañana también la etapa me viene bien, las subidas son perfectas para mí. Me siento fuerte. Así que lo volveré a intentar”, afirmó Juan Sebastián Molano.

Tremenda victoria para el 🇨🇴 @sebasmolano_ luego de un gran trabajo de su compañero @MaxRicheze @TeamEmiratesUAE logrando el triunfo en la 1ra etapa del @ilgirodisicilia tercer triunfo de la temporada de Molano (2 en Burgos y 1 en Sicilia) pic.twitter.com/jXiF5TNOBd — A Rueda Cycling (@ARuedaCycling) September 28, 2021

El colombiano de 26 años confirmó su buena forma del momento tras sus dos victorias de etapa en la Vuelta a Burgos en agosto.

Le puede interesar: Didier Merchán: La infancia y los recuerdos que evoca la montaña

Antes de eso, la carrera se había visto animada principalmente por el canadiense Charles-Etienne Chrétien (Rally) y los italianos Jacopo Cortese (MG.K) y Matteo Zurlo (Zalf).

Le recomendamos: Así será la Vuelta a Colombia Femenina 2021

Zurlo fue el último en rendirse a 14 kilómetros de la llegada, alcanzado por un pelotón decidido a ofrecer una llegada agrupada a los velocistas.